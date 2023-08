Quote vincente Champions League 2023-2024

La pausa estiva volge al termine ed il grande calcio internazionale è pronto ad esordire con il torneo più prestigioso e seguito dai tifosi, la Champions League. L’edizione 2023-2024 è l’ultima che si svolgerà con la formula dei gruppi, dal prossimo anno cambierà completamente struttura, con tutte le squadre inserite in un unico girone. Lo scorso torneo si è chiuso con la prima storica vittoria del Manchester City di Pep Guardiola, superando di misura in finale l’Inter di Simone Inzaghi. Anche nell’edizione di quest’anno i Citizens sono la squadra da battere secondo i Bookmakers. A seguire tutte altre, in primis il Bayern Monaco ed il Real Madrid.

Già nelle scorse settimane sono iniziate le gare di qualificazione alla Champions League 2023-2024, con gli ultimi spareggi estivi che stabiliranno la composizione definitiva dei raggruppamenti. La prima giornata della competizione si svolgerà il 19 ed il 20 settembre. Un lungo cammino che porterà sino alla finalissima fissata per il 1° giugno 2024 nel magnifico stadio di Wembley. Entrando nel dettaglio delle quote vincenti Champions, il City di Guardiola anche nell’edizione di quest’anno parte con i favori del pronostico. Il bis dei Citizens viene dato infatti a 2.95.

Più staccate le altre pretendenti alla Coppa Campioni, com’era chiamata in passato la manifestazione. Il Bayern Monaco è attualmente considerata la principale antagonista degli inglesi, quotato vincente a 6.50. Dietro i bavaresi, l’immancabile Real Madrid a 9.00, anche quest’anno guidato in panchina da Carlo Ancelotti. City, Bayern e Real sono le tre formazioni favorite per trionfare nella finale di Wembley per gli esperti di betting.

Molto più indietro tutte le altre, ad iniziare dal rinnovato PSG, bancato vincente a 12.00. I parigini, nonostante i notevoli investimenti degli ultimi anni, ancora non hanno vinto la Champions e diversi fuoriclasse hanno deciso di trasferirsi altrove nel corso dell’estate. Dietro i francesi troviamo a pari merito l’Arsenal, secondo nell’ultima Premier League, ed il Barcellona di Xavi, vincente della Liga. Entrambe sono quotate a 13.00. Alle loro spalle gli inglesi del Manchester United a 17.00.

Con riguardo alle formazioni italiane, la più quotata come vincente della Champions è il Napoli a 17.00. I partenopei, campioni d’Italia in carica, nella scorsa edizione si sono dovuti arrendere ai quarti di finale, battuti nel derby italiano dal Milan di Pioli. A seguire troviamo l’Inter finalista della passata edizione a 26.00. I nerazzurri sono infatti usciti sconfitti per 1-0 dallo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul. Decisiva la rete dello spagnolo Rodri, sufficiente per regalare la prima storica vittoria ai Citizens.

Più indietro il Milan a quota 36.00, fermato nella precedente edizione in semifinale proprio dai “cugini” dell’Inter. I rossoneri ambiscono ad un pronto riscatto, come dimostra la grande campagna acquisti effettuata nel corso dell’estate, con diversi colpi di mercato. Infine la Lazio di Sarri quota vincente a 61.00, sorpresa della Serie A nella scorsa stagione. I biancocelesti hanno infatti chiuso con un ottimo secondo posto, alle spalle del Napoli campione.

Ricordiamo che nel giugno del 2021 è stata abolita dall’UEFA la regola del goal in trasferta. Se alla fine delle due gare di andata e ritorno, entrambe le formazioni avranno segnato l’identico numero di reti in totale, verranno disputati i tempi supplementari e, perdurando lo stato di parità, i calci di rigore. Infine uno sguardo all’albo d’oro della competizione. Davanti a tutti il Real Madrid con quattordici successi, a seguire il Milan con sette, poi il Bayern Monaco ed il Liverpool con sei titoli conquistati.