Belcanto & Rhapsody in concerto ad Amalfi venerdì 18

Grande attesa per il concerto “BELCANTO & RHAPSODY” previsto venerdì 18 agosto alle ore 22.00 in piazza Municipio ad Amalfi. Un concerto che nasce dal progetto creato appositamente per la promozione della cultura musicale italiana nel mondo.

Un vero e proprio ”grido d’amore “ rappresentato ed interpretato da RUSSELL RUSSELL, MICHELE LONGO, MATTEO SCHIAVOLE e MAYA ABBA in questo spettacolo unico ed inedito che accenderà la piazza di Amalfi in un “rewind” emozionale. Sul palco RUSSELL RUSSELL , che dalla Music and Arts School di New York e Brodway approda in Italia in svariati ruoli di cantante, attore, ballerino, coreografo nei più svariati programmi “cult” della Rai e Mediaset, nonché finalista a “The Voice Senior”; MICHELE LONGO che ha all’attivo centinaia di eventi live, una pubblicazione cover di successo e la partecipazione al programma “The Voice Senior”; MATTEO SCHIAVONE , “cantante di razza” dalla lunghissima carriera con il fratello gemello Luciano con il quale ha fondato i “ Lyric Brothers” – protagonisti della scena mediatica e televisiva di programmi di grandissimo successo Rai e Mediaset- pupilli di Francesco Pincitore e Pippo Baudo fanno la storia del bel canto italiano nel mondo.