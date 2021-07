Primo cantiere superbonus a Salerno, inaugurazione lunedì 5.

È il fabbricato multipiano di via Francesco La Francesca n. 78 (Palazzo Frajese con sette piani fuori terra ed uno seminterrato), ubicato in pieno centro di Salerno, a divenire il prototipo di concreta applicazione per la norma 77/2020 nella città di Salerno a opera del Consorzio Mediman.



Il progetto per oltre € 1,7 mln si pone rigorosamente in linea con la logica sottesa alla misura governativa: efficientare energeticamente il patrimonio edilizio residenziale previo miglioramento sismico. È questa la natura tecnica complessa dell’intervento progettato da Espleta s.r.l (società di Ingegneria nata ad hoc per rispondere alle esigenze nel settore), i cui lavori saranno eseguiti da Socomer Grandi Lavori s.r.l. di Potenza.



Il progetto Superbonus, come è risaputo, si connota quale strumento per verificare in primis le condizioni di conservazione della struttura portante e dei materiali (nelle nostre realtà territoriali, spesso in opera da oltre 50 anni) per poi operare in sicurezza sull’involucro, risolvere i ponti termici, ammodernare gli impianti ed ottimizzare il bilancio energetico del manufatto.



In tale ottica, il Consorzio Mediman ha coordinato l’intera iniziativa in partnership con Enigaseluce e Harley&Dikkinson Consulting, all’interno del programma CappottoMio, connotandola della necessaria multidisciplinarietà e richiedendo al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno di svolgere il ruolo di garante per le analisi preventive sullo stato di conservazione del manufatto, da cui hanno preso le mosse le azioni di miglioramento sismico introdotte dai progettisti.

L’intervento, il cui cantiere sarà inaugurato lunedì prossimo 5 luglio 2021 alle ore 11, è il primo nel segmento multifamiliare a vedere la luce nella città di Salerno.

Interverranno all’inaugurazione del cantiere:

Pierluigi Pastore Presidente del Consorzio Mediman e Amministratore Delegato di Medinok SpA

Francesco Mastrangelo Responsabile Relazioni Esterne di Enigaseluce SpA

Aniello Nappi Responsabile Centro Sud di Enigaseluce SpA

Daniele Vinaccia Responsabile Campania di Enigaseluce SpA

Filippo Fasulo Responsabile Campania di Harley&Dikkinson Consultin g

Rolando Caprino Presidente Socomer Grandi Lavori srl

Gianluigi De Mare Associato del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno

Emilio Coppola Direttore dei Lavori di Espleta srl