Premio Comunicazione e Territorio, venerdì 8 a Cava

Al via il prossimo venerdì 8 marzo, Giornata internazionale della donna, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, la XV edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te, riservata alla saggistica e alla narrativa che richiamano la tragedia di un fenomeno devastante qual è il femminicidio sotto i più diversi profili, inerenti il tema prescelto, ovvero Amore, fragilità, violenza.

La manifestazione, organizzata dal sodalizio Comunicazione & Territoiro, presideuto da Silvia Lamberti, ed ideata e curata da Pasquale Petrillo, ha ricevuto anche quest’anno la Medaglia di rappresentanza e il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni, e ha come partner istituzionali gli istituti di istruzione superiore di Cava de’Tirreni “De Filippis – Galdi”, “Della Corte-Vanvitelli” e il Liceo Scientifico “Genoino”.

Questa edizione vede inoltre come main sponsor le aziende Ecosider, Imeco e Inciflex nonché la Farmacia Penza, infine, come sponsor l’industria ceramica Cottovietri, l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il ristorante Nonna Maria e Ok Pubblicità.

Ad aprire gli appuntamenti di questa edizione sarà il romanzo di Gianfranco Di Fiore L’amore inutile (Wojtek Edizioni). I successivi quattro salotti letterari si terranno il 15 marzo con Flavia Carlini Noi vogliamo tutto (Feltrinelli), il 5 aprile con Leonardo Mendolicchio Fragili. I nostri figli, generazione tradita (Solferino), il 19 aprile con Bruno De Stefano I femminicidi che hanno sconvolto l’Italia (Newton Compton Editori), infine il 3 maggio con Ilaria Li Vigni Sulle donne (FrancoAngeli).

La cerimonia di premiazione si terrà nella mattinata di venerdì 20 settembre 2024 con l’assegnazione del Premio Com&Te, attribuito da una Giuria qualificata, e del Premio speciale Com&Te Giancarlo Siani, attribuito dalla Giuria popolare formata dagli studenti. Saranno altresì conferiti il Premio Com&Te alla Cultura, attribuito ad una personalità distintasi nella promozione culturale, nella comunicazione, nell’editoria e nella formazione, e il Premio Com&Te di Giornalismo Peppino Muoio, distinto nel Premio alla carriera e nel Premio Under 35.

Per qualsiasi altra informazione consultare il sito www.premiocomete.it