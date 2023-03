Preghiera per l’Ucraina venerdì 10 a Teggiano.

Anche quest’anno il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) ha proposto di celebrare una Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace. Una catena di preghiera lungo tutta la Quaresima, secondo un calendario prestabilito, che coinvolge in giorni differenti tutti i paesi d’Europa. La Conferenza Episcopale Italiana ha aderito all’iniziativa e la Santa Messa con questa particolare intenzione sarà celebrata su tutto il territorio nazionale venerdì 10 marzo 2023.

Per la Diocesi di Teggiano-Policastro la S. Messa sarà celebrata in tutte le Parrocchie e il Vescovo P. Antonio De Luca presiederà la Celebrazione nella Cattedrale di Teggiano alle ore 17:00.



Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla celebrazione o a unirsi in preghiera spiritualmente.



Questo importante momento comunitario sarà un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per affidare al Signore il nostro desiderio di pace.