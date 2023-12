Postiglione, Rai Radio 1 alla scoperta del territorio. Il giornalista Cardia -“così raccontiamo la bellezza”

I microfoni di Rai Radio 1 sono approdati a Postiglione, la cittadina salernitana di origine normanna che alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche legate alla montagna abbina storia, enogastronomia, cultura, sport e benessere.

Un viaggio, quello del conduttore itinerante di Rai Radio 1, il giornalista Ivan Cardia, alla riscoperta delle bellezze tutte italiane, che ieri pomeriggio ha fatto tappa, con una squadra di tecnici e fonici del servizio pubblico nazionale, proprio nel centro storico di Postiglione con il programma “il pomeriggio di radio 1” di Massimo Giraldi, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.

Un “viaggio” radiofonico alla scoperta delle bellezze naturalistiche legate al turismo dei Monti Alburni, del fiume, delle antiche tradizioni, della religiosità con particolare riferimento alla devozione della comunità a San Giorgio e Sant’Elia, delle eccellenze imprenditoriali locali e della storia con la visita al castello normanno, attraversando le vie del centro storico, fino a raccontare, svelando i segreti e le peculiarità, delle tipicità legate all’enogastronomia e ai prodotti agroalimentari di Postiglione. Ad accompagnare il giornalista nel suo viaggio nel suggestivo borgo salernitano, la voce dei protagonisti con il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, che ha accolto tecnici e giornalista Rai, il parroco della cittadina alburnina, don Martino De Pasquale, gli storici, gli imprenditori e i cittadini. L’attenzione del servizio pubblico nazionale di Rai Radio 1 però, non è mancata nemmeno sugli eventi culturali ed enogastronomici del borgo che dal 15 al 17 dicembre, vedranno la cittadina di Postiglione al centro dei dibattiti, che hanno ricevuto tra altri anche il patrocinio gratuito di Anci Campania, su Europa, Dieta Mediterranea, Borghi del Mezzogiorno, Infrastrutture, Grandi Opere, Agricoltura, Turismo e Sport e dove non mancherà l’arte con la mostra itinerante delle opere del pittore spagnolo José Garcia Ortega con il “Decalogo per la Democrazia spagnola” che sarà esposta presso il castello normanno nella tre giorni di eventi e manifestazioni. Un borgo del Mezzogiorno, Postiglione, che guarda al mondo, attraverso la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di azioni di sostenibilità ambientale e sociale, turismo ed enogastronomia locale, raccontate in diretta nazionale su Rai Radio 1 dal giornalista Ivan Cardia che per tutta la giornata di ieri ha visitato il borgo, ammirandone le bellezze e i colori e condividendo idee, sapori e segreti insieme gli abitanti del borgo salernitano sito alle pendici dei Monti Alburni. Riflettori nazionali accesi dunque, sul borgo di Postiglione che viene definito il “balcone degli Alburni”, ricadente nell’area naturale protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni dove Cardia ha anche girato un video per i canali social raccontando la bellezza e i segreti di un borgo da sogno da scoprire -“in questo modo- ha sottolineato il giornalista in diretta radiofonica su Rai Radio 1- raccontiamo e facciamo conoscere la bellezza dei borghi italiani”.