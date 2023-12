Il futuro della sanità nel Cilento, convegno venerdì 15 ad Agropoli

Italia del Meridione Campania ha il piacere di annunciare l’organizzazione di un importante convegno dal titolo “Quale Futuro per la Sanità del Cilento”. L’evento si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli il 15/12/23 alle ore 17.00 e sarà aperto al pubblico.

Il Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi darà il benvenuto a ospiti e partecipanti. Il convegno si propone di affrontare tematiche cruciali legate al sistema sanitario nel territorio del Cilento, con un focus particolare sulle sfide attuali e sulle prospettive future.

Programma dell’Evento:

Saluti istituzionali:

Roberto Mutalipassi, Sindaco di Agropoli

Introduzione:

Gerardo Alfredo Ferraioli, Vice-Segretario Provinciale Italia del Meridione Salerno

Interventi:

Giovanna D’Ingianna, Vice-Segretaria Federale Italia del Meridione

Roberto Ronca, Responsabile Dipartimento Sanità Italia del Meridione Campania

Carmine Campagna, Cittadinanza Attiva Eboli

Conclusione:

Gianfrancesco Caputo, Segretario Regionale Italia del Meridione Campania

Moderatore:

Arturo Calabrese, Giornalista

Il convegno rappresenta un’opportunità unica per la comunità del Cilento di confrontarsi su questioni vitali per il benessere e la salute dei cittadini. Gli interventi degli esperti copriranno una vasta gamma di argomenti, tra cui le sfide attuali, le strategie di miglioramento e le prospettive per il futuro della sanità locale.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati, agli operatori del settore sanitario, agli amministratori locali, alle associazioni di cittadini, alle associazioni di consumatori, ai sindacati. L’evento si propone di stimolare la partecipazione attiva e il dialogo costruttivo per contribuire alla definizione di soluzioni efficaci per il miglioramento del sistema sanitario nel Cilento.

LA SEGRETERIA ITALIA DEL MERIDIONE CAMPANIA