A Paestum venerdì 15 la V edizione del Premio Solco Maggiore

Torna a Paestum il Premio Solco Maggiore, l’evento ideato dall’Organizzazione di Produttori della Piana del Sele “Solco Maggiore” dedicato alle donne e agli uomini che, con impegno e abnegazione, lavorano la terra ogni giorno per portare “beni” sulle nostre tavole. La V edizione è in programma venerdì 15 dicembre presso l’Agriturismo Porta Sirena.

Quest’anno i riflettori del Premio sono puntati sul solco e su tutto ciò che affiora da un campo, che ne deriva, e che fornisce risposte utili agli interrogativi che, ancora oggi, chi vive e produce nei campi si pone quotidianamente. Un racconto che si intreccia con la ricerca storica e con l’archeobotanica nel tentativo di interpretare il linguaggio della natura in un mondo in continuo cambiamento, attingendo a saperi ed esperienze dalle radici profonde. Il prodotto agricolo è la sua storia, diventa il suo paesaggio, il paesaggio si riflette nella coltura messa a dimora e la qualità raggiunta è sì certificata, ma è anche totale nella misura in cui ogni singolo elemento contribuisce a definirla.

Questi i riconoscimenti, i cui nomi saranno svelati durante l’evento:

1) Premio Solco Maggiore 2023 “Sviluppo d’impresa”, conferito a chi ha avuto il coraggio di espandere il proprio orizzonte e aver trovato il modo di realizzare il proprio sogno.

2) Premio Solco Maggiore 2023 “Assistenza Qualificata” destinato a chi, con risolutezza e determinazione, ha fornito preziosa assistenza nella produzione dei beni della terra.

3) Premio Solco Maggiore 2023 “Ricerca e Sviluppo” conferito a chi ha avuto la capacità di predisporsi di fronte a un problema e non percepirlo come tale.

4) Premio Solco Maggiore 2023 “Sapori in Campo” dedicato a chi ama la propria terra e riesce ad onorarla con fare rispettoso e delicato.

Durante la serata sarà presentato, novità di quest’anno, il QRCode per la tracciabilità del cavolfiore della Piana del Sele, con tutte le informazioni utili per il consumatore. Una coltura tra le più emblematiche di tutta l’area; un alimento prezioso che, con le sue proprietà nutrizionali, rappresenta un “bene” per la salute, oltre che per il palato. Grazie a un prezioso lavoro di ricerca storica scopriremo, con l’ausilio di un video, elementi interessanti sulla storia di questo alimento.

Il “Premio Solco Maggiore”, insieme al “Sono Terra Festival”, traduce in pieno l’esigenza della OP Solco Maggiore di comunicare attraverso l’arte, il contributo di intellettuali, il dibattito con esperti, argomenti come il clima, l’ambiente, il cibo, la salute, la ricerca, la storia e il futuro, ma soprattutto l’agricoltura.