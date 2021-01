Assenza Forum dei Giovani grande lacuna a Salerno.

“L’assenza del Forum dei Giovani a Salerno città è purtroppo una grave lacuna: l’amministrazione comunale per anni ha sempre glissato su tale organismo che ha come compito la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale della città”. Hanno dichiarato in una nota congiunta il responsabile cittadino di Gioventù Nazionale Davide Dianese e il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Paolo Caroccia.

“Ad oggi, tale assenza è più pesante poiché la città di Salerno si è lasciata sfuggire l’opportunità di partecipare al progetto “Giovani in Comune” che mira alla piena partecipazione giovanile attiva alla vita comunale in linea con la Carta europea della partecipazioni dei giovani: ciò consentiva di mettere a frutto idee volte ad una fascia d’età che si sente costantemente abbandonata e trascurata dalle istituzioni.

La nostra città deve puntare molto di più sulle giovani generazioni: non è possibile, ad oggi, che non ci sia un organismo di partecipazione per i ragazzi. Crediamo nell’importanza del Forum a patto che questi venga gestito in maniera libera e sia uno strumento per connetter i giovani con il sistema sociale e solidale salernitano. Purtroppo, quest’amministrazione dimostra il suo ennesimo fallimento: è una città che non guarda ai giovani”.