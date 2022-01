Ospedale di Cava, i comitati chiedono intervento dei Sindaci.

Piano di Zona S2 fallito e Ospedale di Cava ormai smantellato – mentre imperversa la drammatica escalation dei contagi su tutto il nostro territorio.

Il nostro parere dopo mesi di sensibilizzazione e protesta…trovando dinanzi a Noi un muro di gomma: Si è tardi… perché la chiusura del reparto di Rianimazione, già avvenuta, rappresenta una mutilazione grave per l’Ospedale di Cava de’ Tirreni e la presenza di un rianimatore, non più assicurata h/24, potrebbe essere causa di perdite di vite umane in caso di emergenze con risvolti gravi per il territorio di Vietri e Costiera.



Chiediamo quindi l’intervento dei Sindaci di tutta la zona, perché convochino urgentemente la

Conferenza dei Sindaci affinché’, come autorità sanitaria, apra un tavolo con gli organi competenti per porre fine a questi tagli e per dare risposte ai bisogni socio–sanitari della popolazione.



Non sarà tardi se i Sindaci finalmente affiancheranno i cittadini! Non sarà tardi se i cittadini saranno numerosi, decisi ed uniti in una vera protesta per i diritti alle cure senza farsi strumentalizzare dalla politica”.



Finché avremo Voce non ci arrenderemo dal difendere il diritto alla salute di oltre 38mila persone di Dragonea – Vietri e della vicina Costiera Amalfitana.



A tutti chiediamo partecipazione attiva in questa lotta per la Vita che ha assunto connotati

drammatici.



Solo Uniti difenderemo la nostra dignità. Avanti!