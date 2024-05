Open Fiber porta la banda ultralarga anche a Rutino

È pienamente operativa a Rutino la nuova rete di telecomunicazioni pubblica a banda ultralarga. Sono state infatti completate le operazioni necessarie alla stabilizzazione della connettività in fibra ottica. Già dalla fine di questa settimana, gli utenti di Rutino potranno usufruire di collegamenti a Internet fino all’inedita velocità di 10 Gigabit al secondo (10mila megabit). Un risultato raggiunto grazie alla stretta collaborazione instaurata tra Regione Campania, Amministrazione comunale e azienda che, seppure non prevista dal bando, accogliendo le sollecitazioni del Sindaco e della Regione Campania, al netto degli obblighi contrattuali, ha volontariamente investito fondi propri per collegare la rete direttamente ad una centrale primaria per garantire la migliore connettività ultraveloce disponibile sul mercato.

La rete in fibra realizzata nell’ambito del piano BUL è finanziata con fondi regionali e statali e pertanto resterà di proprietà pubblica con tutti i benefici che ne derivano. Le attività coordinate da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’attenta supervisione della Regione Campania, hanno raggiunto la maggioranza delle unità immobiliari con collegamento FTTH quale unica soluzione tecnologica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore a 5 millisecondi.

“Attendevamo da tempo questa notizia – sottolinea il sindaco Giuseppe Rotolo – perché fin dal primo momento siamo stati consapevoli della enorme portata dell’intervento messo in atto dal concessionario Open Fiber. Smart working, telemedicina e didattica a distanza sono servizi fondamentali e ormai indispensabili, a maggior ragione nelle comunità più piccole e a rischio spopolamento come quella di Rutino. Perciò abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi dei lavori e sollecitato continuamente tutti gli attori coinvolti in questo progetto affinché i nostri concittadini potessero usufruire della migliore connettività ultraveloce possibile. È stato un percorso lungo e non privo di difficoltà: essere arrivati a questo risultato ci riempie comunque d’orgoglio, la soddisfazione che restituisce il duro lavoro messo in campo per la propria comunità”.

“Si tratta dunque di un primo e importante passo in avanti – conclude il primo cittadino – verso la completa digitalizzazione del nostro territorio. L’attenzione resta perciò alta, anche e soprattutto in virtù delle altre iniziative messe in piedi dall’Amministrazione: ad esempio il completo ammodernamento grazie al PNRR del plesso scolastico di Rutino che, con l’arrivo della fibra ottica, potrà erogare al massimo delle sue potenzialità i servizi didattici sia in presenza che soprattutto a distanza. L’auspicio è che possa diventare realtà l’espansione della connettività ultraveloce all’interezza delle unità immobiliari presenti a Rutino”.

È importante ricordare che sul sito openfiber.it è possibile verificare la copertura del proprio indirizzo e scegliere il proprio piano tariffario contattando uno dei 50 operatori oggi disponibili per poi iniziare a navigare ad alta velocità.