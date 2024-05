Quadri Generali del Turismo Sostenibile in Provincia di Salerno, venerdì 31 in Camera di Commercio

Si terrà venerdì 31 maggio presso la Camera di Commercio di Salerno in Via Roma la seconda edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile in Provincia di Salerno, un evento di grande rilevanza organizzato dalla Fenailp Turismo in collaborazione con l’Osservatorio Turistico Provinciale della Fenailp e Cilento Autentico DMO.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e della Camera di Commercio di Salerno, testimoniando l’importanza e il sostegno istituzionale per il tema del turismo sostenibile.

La giornata di lavori sarà articolata in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, entrambe moderate dal giornalista del TG1 RAI Attilio Romita. Le sessioni vedranno la partecipazione di esponenti di primo piano del settore turistico e delle istituzioni locali e regionali, pronti a discutere e condividere le migliori pratiche e le innovazioni per promuovere un modello di turismo sostenibile nel territorio salernitano.

LA MATTINA ALLE 10.30 La sessione mattutina dal titolo “Un Nuovo Modello Organizzativo per il Turismo Sostenibile in provincia di Salerno” prenderà il via alle ore 10:30 presso l’aula del parlamentino. Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno, aprirà i lavori illustrando il ruolo cruciale delle istituzioni camerali nel sostenere il turismo sostenibile, Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, discuterà delle politiche locali per il turismo e l’impatto sulla comunità, Pasquale Sorrentino, Consigliere della Provincia di Salerno con delega al turismo, offrirà una panoramica delle iniziative provinciali, Alessandro Ferrara, Assessore al Turismo del Comune di Salerno, parlerà delle strategie comunali per promuovere il turismo sostenibile, Marco Sansiviero, Presidente Nazionale della Fenailp Turismo, presenterà le prospettive nazionali e locali per il settore, il Professore Francesco Aversano della Federico II di Napoli e il Professore Felice Vertullo, esperto di marketing turistico, condivideranno le loro ricerche e analisi accademiche. Rosanna Romano, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la promozione del turismo della Campania, interverrà con un focus sulle iniziative regionali, mentre Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, chiuderà la sessione con un intervento sulle politiche regionali per il turismo sostenibile.

IL POMERIGGIO ALLE 16.30 La sessione pomeridiana, in programma alle ore 16:30 presso il salone Genovesi, sarà dedicata al tema “Infrastrutture strumentali innovative per lo sviluppo del turismo sostenibile in provincia di Salerno”. I partecipanti discuteranno delle infrastrutture necessarie per supportare un turismo sostenibile e competitivo. Interverranno nuovamente Andrea Prete, (che introdurrà i lavori con un discorso sulle infrastrutture locali) e Marco Sansiviero, (che offrirà una visione strategica a livello nazionale). Al tavolo con loro anche Costanza Miliani, Direttrice del CNR ISPC, che presenterà le ultime innovazioni e tecnologie applicabili al settore turistico per la fruizione dei beni culturali; Andrea Annunziata, Presidente AdSP MTC, che discuterà del ruolo cruciale delle infrastrutture portuali; Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Permanente sui Trasporti della Regione Campania, che illustrerà le politiche regionali in materia di trasporti ed Alessandra Priante, Presidente ENIT, con una visione sulle prospettive del turismo italiano e un focus sulla sostenibilità.

Le conclusioni della giornata saranno affidate al Governatore della Regione Campania, Onorevole Vincenzo De Luca, il cui intervento sottolineerà l’importanza strategica del turismo sostenibile per la crescita economica e sociale della Regione.

Al centro anche l’imminente apertura dell’Aeroporto di Salerno, un’infrastruttura strategica che promette di rivoluzionare l’accessibilità e la competitività turistica della provincia. L’aeroporto rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento del settore turistico, facilitando l’arrivo di visitatori nazionali e internazionali e promuovendo il territorio come meta privilegiata per il turismo sostenibile.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il grande lavoro svolto negli ultimi anni dalla Fenailp Turismo, culminato nella creazione di Cilento Autentico DMO. Questa organizzazione, tra le prime Destination Management Organization nate in Campania, è un esempio di successo di come la collaborazione istituzionale, la cooperazione tra imprese e la visione strategica possano portare alla valorizzazione del territorio ed allo sviluppo di un settore strategico qual è quello del turismo. Cilento Autentico DMO è diventata ormai un interlocutore accreditato ed importante per le istituzioni ed un punto di riferimento per la gestione e la promozione del turismo nel Cilento, contribuendo significativamente allo sviluppo economico locale e alla preservazione delle tradizioni culturali.