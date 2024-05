Torna la Fiera del Baratto e dell’Usato dal 7 al 9 giugno al Next di Capaccio Paestum

Il 7 8 e 9 giugno ci sarà “LA FIERA DEL BARATTO E DELL’USATO in TOUR” nella bellissima cornice del Next, ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum.

Orari 17.00 – 24.00 per tutti e tre i giorni

Ingresso gratuito

Parcheggio gratuito

Area food nel bellissimo giardino della struttura

Terza edizione a Capaccio, la Fiera è un appuntamento per gli appassionati dell’usato e per gli amanti delle cose belle che mantengono intatto il loro fascino nonostante l’età tornando utili con una “seconda vita”.

Una Fiera che fa bene all’ambiente e fa bene alla tasca, in quanto applica la buona pratica del riutilizzo e fa anche risparmiare sugli acquisti.

La presenza di espositori provenienti da mezza Italia offrirà ai visitatori nuove proposte interessanti e originali.

Saranno presenti più di 100 stand di:

-collezionismo

-artigianato

-abbigliamento e accessori vintage

-antiquariato

-orologi

-vinili

-retrogaming

-giocattoli

e tanto altro ancora.

Belli e brutti, intervenite tutti!