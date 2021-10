Non vedo, non sento, non parlo, al via il progetto di formazione specialistica per contrastare la povertà educativa minorile.

Partirà il 22 ottobre 2021 il corso di formazione specialistica “Diagnosi e cura del trauma complesso”, una delle azioni previste da “Non vedo, non sento, non parlo”, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

Il corso, che si terrà sia in presenza ad Avellino (corso Europa n.27) che a distanza, propone una formazione teorico-pratica sulla valutazione e sul trattamento del trauma complesso, integrando i principi evidenced-based della diagnosi e dell’intervento clinico. Sarà proposto un inquadramento della natura degli eventi traumatici partendo dalle traiettorie di vulnerabilità individuali e contestuali, con un’attenzione peculiare alle Esperienze Avverse Infantili (ACE) e alla teoria dell’attaccamento. I partecipanti acquisiranno una conoscenza approfondita sugli strumenti e sulle modalità di valutazione delle sindromi trauma-correlate in età evolutiva e sulla valutazione della recuperabilità genitoriale.

In particolare, in merito all’intervento clinico, il corso ha l’obiettivo di introdurre le terapie evidenced-based focalizzate sul trauma, come l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma attraverso i movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternata destro/sinistra.

Saranno 8 gli incontri di 6 ore ognuno, dedicati ad altrettanti moduli formativi, con l’obiettivo di formare le 5 equipe specialistiche, composte ognuna da un educatore, uno psicoterapeuta EMDR e un assistente sociale, figure già selezionate che andranno a operare sul territorio regionale a supporto dei minori maltrattati accolti delle comunità residenziali o presi in carico dai servizi territoriali, e delle loro famiglie, in tutte e 5 le province campane coinvolte nel progetto.

PROGRAMMA:

I MODULO

Prima giornata – 22/10/2021 (h.9.00-12.00 online) – Tutta l’equipe

Le diverse forme di maltrattamento/abuso. I fattori di rischio e la lettura dei segnali

di disagio – Dott.ssa Monica Romei

Seconda giornata – 25/10/2021 (h.9.00-12.00 online) – Tutta l’equipe

Adempimenti normativi e procedurali per la segnalazione e/o presa in carico

– Dott.ssa Marianna Giordano

II MODULO: 30/10/2021 (h 9.00-15.00 in presenza)

Prima Parte per Psicoterapeuti

Introduzione ai nuovi strumenti nella diagnosi dei bambini vittime di esperienze

traumatiche – Dott.ssa Daniela D’Elia

III MODULO: 05/11/2021 (h 10.00-16.00 online Skype)

Seconda Parte per Psicoterapeuti

Introduzione ai nuovi strumenti nella diagnosi dei bambini vittime di esperienze

traumatiche – Dott.ssa Daniela D’Elia

IV MODULO: 12/11/2021 (h 14.00-20.00 in presenza) – Psicoterapeuti

Introduzione alla valutazione e al trattamento della recuperabilità genitoriale

– Dott.ssa Maria Gloria Gleijeses

V MODULO: 13/11/2021 (h 08.30-14.30 online Skype) – Tutta l’equipe

Osservazione e valutazione della relazione genitori-figli

– Dott.ssa Maria Gloria Gleijeses

VI MODULO: 20/11/2021 (h 8.30-14.30 in presenza)

Prima Parte – per Psicoterapeuti

Elementi della terapia nel trauma complesso – Dott.ssa Annamaria Scapicchio

VII MODULO: 26/11/2021 (h 14.00-20.00 online Skype)

Seconda Parte – per Psicoterapeuti

Elementi della terapia nel trauma complesso – Dott.ssa Annamaria Scapicchio

VIII MODULO: 03/12/2021 (h 14.00-20.00 in presenza) – Tutta l’equipe

Elementi teorico pratici per il lavoro di gruppo con bambini vittime di E.S.I.

– Dott.ssa Mirella Miccio

I Moduli II, III, IV, VI e VII sono specifici per gli psicoterapeuti EMDR e sono aperti ad altri 10 partecipanti, con priorità per coloro che hanno già il primo livello EMDR.

Per gli psicoterapeuti che vogliono partecipare verrà rilasciato un attestato di partecipazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2PbQL8psaLZRbC9tFiY5AQLEFPNR7YWZNyP1DSj9jf_Sd0w/viewform