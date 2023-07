Nocera Jazz Festival al giro di Boa, Chiara Civello venerdì 14

Fa tappa venerdì 14 luglio al Castello del Parco di Nocera Inferiore (SA) per la I edizione del Nocera Jazz Festival, Sono Come Sono – Estate 2023, il nuovo tour di Chiara Civello, un nuovo spettacolo per la cantante, compositrice e polistrumentista italiana, che si riallaccia al ciclo di date primaverili che hanno fatto registrare numerosi sold-out. Il concerto, in programma alle ore 20:30, è uno dei fiori all’occhiello della programmazione della I edizione di Nocera Jazz Festival, rassegna che si concentra sull’esplorazione della musica jazz e delle sue contaminazioni di alto profilo, con artisti internazionali, per vivere l’estate in alcuni dei luoghi di arte e cultura più suggestivi della città. I biglietti, al costo di 15,00 € saranno disponibili sul circuito: www.postoriservato.it.

“Sono Come Sono” è il richiamo diretto al titolo dell’ultimo singolo dell’artista, pubblicato da Four Flies Records, un brano che è un inno alla libertà di essere e di amare, in cui Chiara Civello continua a propagare uno dei topos della sua carriera, la libertà di essere ciò che si è senza dover necessariamente appartenere ad un genere o uno stile.

“Questa tournée rappresenta il punto di congiunzione delle mie due anime, l’anima autorale e quella da interprete” – sottolinea Chiara Civello. “Nel repertorio spazio dalle mie canzoni originali, scritte insieme a Bacharach, Bianconi, Dimartino a brani di altri grandi che da sempre costellano il mio percorso: Michel Legrand, Ennio Morricone, Sergio Endrigo, e tanti altri”. Un attraversamento del percorso artistico di una musicista che da sempre si mostra avidamente aperta sul mondo, la cui musica potrebbe essere definita da una serie di ossimori: naturalmente sofisticata, globale e italiana.

Dagli esordi a New York, alle collaborazioni brasiliane, agli incontri e ai featuring con musicisti provenienti da tutto il mondo, il forte background internazionale di Chiara Civello rappresenta da sempre il suo tratto distintivo, uno stile che l’artista ha sin dagli esordi fatto dialogare con le sue radici italiane, ibridando i linguaggi e sperimentando senza paura di osare. I musicisti che l’accompagnano nel corso del tour tengono fede a questo imprinting, “sono musicisti con una versatilità una storia e una sensibilità che li rende pronti a ogni volo, a personalizzare i contesti musicali su cui scelgo di affacciarmi”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti; Bebo Ferra, chitarra; Paolino Dalla Porta, contrabbasso; Stefano Bagnoli, batteria. È questa la formazione che sabato 15 luglio salirà sul palco allestito nel Chiostro di Sant’Antonio per il Nocera Jazz Festival, Paolo Fresu Devil Quartet. Il concerto è già sold out.

“Devil… oltre le buone invenzioni dell’Italian Style”: Vittorio Franchini, etichettò con queste parole, la proposta del quartetto di Paolo Fresu.

Una formazione che sorprende ancora e sempre, proponendo quello che sembrava essere stato il gruppo sostanzialmente più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni, in una versione completamente acustica, ribaltando canoni e abitudini e anche le sonnolente abitudini di molti critici che trovano semplice etichettare velocemente un progetto. L’idea semplice ma “nuova” di Fresu è quella, per certi versi spiazzante, di dare alle stampe un lavoro discografico decisamente diverso dai precedenti che proprio nel fatto di essere un disco completamente acustico e quindi suonato con strumenti completamente acustici (comprese le chitarre di Bebo Ferra e l’uso delle sole spazzole di Bagnoli, del quale uso è un riconosciuto vero maestro) ha il suo punto di forza.

Il 31 luglio data extra per il festival con il concerto in esclusiva per il NJF di Marcos Valle al Castello del Parco Fienga. Valle è considerato tra i fondatori della musica popolare brasiliana insieme a Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethania. Memorabili sono i duetti con giganti della musica del calibro di Elis Regina e Milton Nascimiento. Il suo ultimo lavoro “Sempre” è uscito recentemente su Far Out Recording. Questa la formazione: Marcos Valle, keyboards, & vocals; Patricia Alvi, vocals; Jessè Sadoc, trumpet & flugle horn; Renato “Massa” Calmon, drums; Jefferson Lescowich, bass. La data di Nocera è un’anteprima italiana. Prevendita su postoriservato.it.