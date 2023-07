Maiori Welkhome. Al via la settimana del ballo con Maiori Danza e gli spettacoli delle accademie per il cartellone di appuntamenti estivi

A Maiori prende il via la settimana del ballo: per Maiori Danza sono in programma diversi appuntamenti con la sesta delle arti antiche ispirate dalle muse.

Accanto ad appuntamenti di alto livello, come la prima dello scorso otto luglio con Samuel Peron e Veera Kinunen in “Historia – Una storia di passione”, prendono vita momenti di aggregazione e condivisione culturale alimentati dalle scuole che mantengono viva la passione per la danza in Costa d’Amalfi, inseriti nel cartellone di eventi estivi “Maiori Welkhome”, promosso dal Comune guidato dal sindaco Antonio Capone, elaborato dal direttore artistico Alfonso Pastore con la responsabile dell’area amministrativa Rossella Sammarco.

Il sindaco di Capone dichiara: “Abbiamo espressamente voluto all’interno del cartellone estivo queste occasioni per creare, condividere e rafforzare lo spirito di comunità per Maiori e l’intera Costiera amalfitana. Abbiamo allestito delle aree eventi importanti nella nostra città ed è giusto che queste aree siano l’occasione di vivere momenti emozionanti non solo da spettatori ma anche da protagonisti, soprattutto per i più giovani e per chi sceglie di fare sacrifici per dedicarsi a una passione, come può essere la danza, con la quale presidia il nostro territorio, offrendo occasioni di crescita e di intrattenimento con l’arte.”

Mercoledì 12 luglio alle 21.00 Maiori Danza porterà al Teatro del Mare lo spettacolo “La danza ti mette le ali” a cura dell’ASD Dancing in the Moonlight, diretta da Trofimena Sarno. Sul palco del nuovo Teatro all’aperto, sorto al porto di Maiori a due passi dal mare, ci sarà una serata di danza animata da forti e emozioni, perché dedicata ad una delle allieve della scuola, la giovane Lamp, che è tornata in Senegal, alla sua terra natia.

Venerdì 14 luglio alle 21.00 il festival tersicoreo darà spazio allo spettacolo di fine anno dei centri di danza di Patrizia Scarpati e Carmen Perrelli. Un appuntamento must dell’estate in Costiera, che vedrà calcare le tavole dell’Arena del Mare da ballerini e ballerine che daranno vita a suggestive narrazioni, scandite dalla musica e dall’armonia dei gesti da essa ispirati.

Maiori Danza saluterà il pubblico domenica 16 luglio alle ore 21.00 al Teatro del Mare con “Da sogno a realtà” a cura dell’ASD Accademia Sleeping Beauty diretta da Rossella Rita Ferrara. Animati dalla passione della danza, i ballerini di questa realtà calcheranno le tavole del palco per offrire al pubblico la loro visione e interpretazione della sesta arte. Porteranno in scena un titolo emblematico per l’ultimo appuntamento con la prima rassegna di danza che ha avuto dimora nella neonata Arena sul mare da 400 posti.