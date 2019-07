Amalfi Coast Music & Arts Festival, doppio appuntamento a Maiori, concerti a San Domenico ed alla Collegiata di Santa Maria a Mare.

Una lunga serata ricca di musica, con talentuosi ospiti del panorama concertistico internazionale, venerdì 26 luglio, a Maiori, per l’Amalfi Coast Music & Arts Festival. Si inizia alle ore 21, con un concerto pianistico del cinese Chi Wu, professore del Sichuan Conservatory, e di Chun-Chieh Yen della National Taiwan Normal University, nella cornice barocca della chiesa di San Domenico (ingresso libero).

Di seguito, il festival organizzato dal Center of Musical Studies di Washington renderà omaggio alla città che lo ospita e alla sua Patrona, in occasione dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell’incoronazione della statua di Santa Maria a Mare.

Per la ricorrenza, l’Amalfi Coast Music & Arts Festival presenterà un concerto sul suggestivo sagrato della Collegiata di Santa Maria a Mare, alle ore 23, che impegnerà le pianiste Kasey Stokes, Elizabeth Low, Tonia Miki, ed il soprano Anais Kelsey-Verdecchia. In programma brani di Chopin, Mendelssohn, Schubert, Mozart e Puccini.

Gli eventi sono ad ingresso libero.

www.amalfi-festival.org