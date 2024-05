Museo archeologico nazionale di Eboli Attivazione del servizio di biglietteria e nuovo orario di apertura al pubblico da sabato 1

A partire da sabato 1 giugno 2024 al Museo archeologico nazionale di Eboli sarà attivo il servizio di biglietteria.

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente tramite POS, con carta di credito, carta di debito (Bancomat) e carte prepagate, utilizzando la biglietteria automatica posta all’ingresso del Museo, oppure in modalità e-ticketing, attraverso l’applicazione “Musei Italiani”, scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store, e sul sito www.museiitaliani.it. Una volta acquistato il biglietto, il sistema rilascerà un QR code da esibire all’ingresso.

Il costo del biglietto intero sarà di 5.00 €. Per i visitatori di età compresa tra i 18 e i 25 anni è previsto un biglietto ridotto di 2.00 €, mentre per i minori di 18 anni e aventi diritto l’ingresso è gratuito (per tutte le informazioni sulle gratuità è possibile consultare il sito www.beniculturali.it/agevolazioni).

Per ulteriori informazioni sull’avvio della bigliettazione negli altri luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Campania https://museicampania.cultura.gov.it/avvio-bigliettazione-in-9-siti-della-direzione-regionale-musei-campania/.

In concomitanza con l’inizio del servizio di biglietteria, nell’ottica di consentire una maggiore fruizione da parte del pubblico, dal 1 giugno 2024 il Museo archeologico nazionale di Eboli prolungherà ulteriormente il suo orario di apertura, consentendo l’ingresso anche il sabato pomeriggio fino alle ore 19.00. Si tratta di un altro importante passo nel percorso di ampliamento della fruizione intrapreso due anni fa, con il progressivo incremento degli orari di visita del museo.

Pertanto, il nuovo orario di apertura al pubblico sarà articolato come segue: dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30) e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00). Lunedì chiusura settimanale.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Eboli

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA), tel: +39 0828332684, drm-cam.eboli@cultura.gov.it

www.museicampania.cultura.gov.it