L’Ordinario Militare per l’Italia Monsignor Marcianò in visita alla Capitaneria di Porto di Salerno.

In occasione delle prossime festività pasquali, Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia, si è recato in visita presso la sede della Capitaneria di porto di Salerno, rinnovando il profondo legame con l’Istituzione ed i militari in servizio. A fare gli onori di casa, il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria Daconto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Salerno.

Nel corso dell’incontro, cui ha preso parteMonsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita-Diocesi Salerno, l’Ordinario militare ha incontrato il personale militare della Capitaneria di porto di Salerno ed ha benedetto un quadro di Santa Barbara, patrona della Marina Militare,collocatonell’area comando dell’Ufficio Marittimo.

Monsignor Marcianò, dopo aver visitato alcuni locali della Capitaneria di porto di Salerno, ha avuto parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Corpo delle Capitanerie di porto a servizio della comunità con particolare riferimento alle attività di soccorso in mare, spesso in condizioni meteomarine proibitive, a favore di tutti coloro che sono in pericolo di vita.