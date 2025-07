Lo strano caso del parcheggio interrato di Piazza Libertà

A Salerno è scoppiato un vero e proprio caso attorno al parcheggio interrato di Piazza della Libertà, dove è stata installata una struttura di puntellamento in ferro sotto il palco allestito per i concerti dell’iniziativa Salerno Sounds.

La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Claudia Pecoraro, ha sollevato dubbi sulla sicurezza statica della piazza. In passato, durante eventi simili, non era mai stato necessario puntellare il solaio. Ora si chiede: è cambiato qualcosa nei calcoli strutturali? C’è un rischio che non è stato comunicato?

Pecoraro ha chiesto chiarimenti urgenti e la convocazione della Commissione Trasparenza per ottenere le relazioni tecniche e verificare la tenuta della struttura. Secondo lei, non basta dire che si tratta di “eccesso di sicurezza”: serve una spiegazione chiara e pubblica, perché in gioco c’è l’incolumità di migliaia di persone.

