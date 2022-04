Le Sociologie – A Napoli il Premio Giornalistico Robert Ezra Park.

di Pasquale Martucci

Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 12.00, la testata on line “Le Sociologie”, in collaborazione con l’“Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania”, organizza la prima edizione del Premio Giornalistico “Robert Ezra Park” – Sociologi per la Comunicazione.

L’evento si svolgerà presso l’Ordine dei Giornalisti della Campania, Via Cappella Vecchia, 8/B – Napoli (adiacenze Piazza dei Martiri).

Il premio “Robert Ezra Park” sarà conferito al giornalista Maurizio Bolognetti che svolge un importante lavoro di denuncia e documentazione.

Porteranno i saluti Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania.

Seguiranno gli interventi di:

Domenico Condurro, Editore della testata on line “Le Sociologie” e Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania;

Giuseppe Cotarelli, Direttore Responsabile della testata on line “Le Sociologie”;

Sergio Mantile, Direttore Editoriale della testata on line “Le Sociologie” e Segretario dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania.

Il moderatore è Maurizio Vitiello, Responsabile della Sezione Arti Visive della testata on line “Le Sociologie” e Consigliere dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania.

Il premio consiste nell’opera “Ricordando Robert Ezra Park”, tecnica mista su tela, realizzata dall’artista Maria Pia Daidone nel 2022 e in una targa commemorativa.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza anti pandemia.