Vibonati, il primo maggio “L’Italia riparte dal lavoro”.

La Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro, nella persona della presidente Gina Molinaro, in collaborazione con il comune di Vibonati, il SAI (Sistema Accoglienza Integrazioni) e lo Sprar, organizza la giornata “L’Italia riparte dal lavoro” prevista il primo maggio a Villammare di Vibonati.

Al centro della giornata, contornato dalla musica della The Bordello Rock’n roll Band, ci sarà il convegno sulle opportunità e progettualità per i giovani della provincia, previsto dalle 17,30 alle 18,30 in piazza Maria SS di Portosalvo. Tra i relatori ci sarà anche la dottoressa Maria Antonietta Aquino, responsabile Servizi alle Imprese Confesercenti provinciale di Salerno, che illustrerà ai presenti le tante opportunità e i bandi previsti per incentivare il lavoro e l’imprenditoria tra i giovani e le donne e renderà noti i molti servizi di assistenza alle imprese e ai cittadini offerti da Confesercenti provinciale Salerno.

“Lodevole iniziativa organizzata dalla Confesercenti Golfo di Policastro per la giornata del primo maggio dal titolo “L’Italia riparte dal lavoro” – ha affermato la dottoressa Aquino – . Sarà un momento di confronto con le istituzioni, le associazioni e con i cittadini e le imprese del territorio su una tematica tanto sentita e delicata: quella del lavoro che è stato minato prima dalla pandemia e ora, forse in modo ancora più sentito, sentiamo il peso della guerra. Noi come Confesercenti porteremo il nostro contributo attraverso i servizi alle imprese e ai lavoratori e faremo un’analisi di questo 2022, di quello che ha caratterizzato gli anni precedenti e soprattutto di quelle che potrebbero essere le prospettive per il futuro. Invitiamo tutti ad essere presenti nella giornata del primo maggio a Vibonati”.