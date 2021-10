Le ragazze della Todis Salerno Basket 92 pronte all’esordio in campionato in casa contro Catanzaro.

Si torna a fare sul serio. Sabato sera il PalaSilvestri tornerà ad illuminarsi per il campionato di Serie B femminile. La Todis Salerno ospiterà Catanzaro Centro Basket per la prima ufficiale, finalmente con il pubblico: palla a due sabato 9 ottobre alle 19:30, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e riservato esclusivamente ai possessori di green pass. La capienza dell’impianto di Matierno, come da regolamento, sarà limitata alla metà del totale. Antonio Savarese di Sant’Anastasia e Vincenzo Costagliola di Scafati sono gli arbitri designati per dirigere l’incontro, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Salerno Basket ’92.

Tra volti nuovi e vecchie conoscenze, le granatine di patron Angela Somma sono pronte all’esordio, guidate da capitan Camilla Valerio. Con lei, le confermatissime Alessia De Mitri, Federica Orchi e Nicoletta Scolpini, i nuovi innesti senior Letizia Rizzati ed Anastasia Opacic, ma anche le giovani Alessandria Capriati e Giordana De Nicolo che per la prima volta vestono la casacca della Todis Salerno; assieme a loro le altre under già a Salerno l’anno scorso, che faranno la spola tra i campionati giovanili e la prima squadra, come Camilla Carfagna, Marika Coppola, Miriam Galizia, Miruna Ghiran e Giulia Mancuso.

“La parola migliore per descrivere questa marcia d’avvicinamento è emozione. Quella di ricominciare, di iniziare un campionato che ha una parvenza di normalità, rispetto a quello della scorsa stagione che partì in ritardo a causa dell’emergenza Covid. Il format è lungo e faticoso. Sarà importante avere costanza di rendimento e di impegno. – le parole di coach Aldo Russo, coadiuvato nello staff dall’assistente allenatore, Valerio Russo, e dal preparatore atletico Gennaro Apicelli – Ci stiamo preparando costantemente, lavoriamo molto sull’amalgama di squadra. Le ragazze stanno rispondendo alla grande. L’obiettivo è giocare bene, essere efficaci in difesa e migliorare giornata dopo giornata. Partiamo da un gruppo storico che abbiamo fortemente voluto riconfermare e da alcune scelte specifiche di innesti. Puntiamo molto sull’idea di gruppo che deve fare la differenza come l’anno scorso, provando a far meglio in questa stagione con un’identità ancora più marcata. Il torneo quest’anno è più livellato. Non abbiamo la punta dell’iceberg come l’anno scorso è stata Capri che aveva effettuato importanti investimenti. Noi guardiamo ancora alle possibili occasioni sul mercato, intanto ci prepariamo per ben figurare all’esordio”.