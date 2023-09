La forma dell’esistenza, giovedì 28 Apollonia Hub per i Barbuti

Giovedì 28 settembre 2023, alle ore 21.15, nell’ambito della XXXVIII edizione della rassegna teatro “Barbuti Festival”, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto, per la Notte dei Barbuti, la Compagnia del Giullare porta in scena “La forma dell’esistenza” – Handel, Mahler, R. Strauss e la canzone napoletana. Con Brunella Caputo e Davide Curzio, Voci narranti e Silvia Sammarco – Soprano. Da un’idea di Davide Curzio. Luci e Musiche Virna Prescenzo. Drammaturgia e Regia Brunella Caputo (ingresso 10 euro).

Questo spettacolo, che unisce la narrazione con la voce lirica, racconta della passione travolgente di un bambino per la musica e conduce, attraverso il suo ricordo di adulto, in un viaggio attraverso le più nobili forme artistiche della canzone. La recitazione e il canto saranno interpreti di straordinarie e intramontabili liriche d’amore. Dal barocco, allo Jugenstil, fino all’antica e nobile canzone napoletana, il cammino farà vivere forti emozioni in una dimensione musical/teatrale ancora e sempre affascinante, e avrà come meta l’estasi di languore che avvolge l’anima quando le note musicali toccano mondi incantati.

