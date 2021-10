Alta ristorazione, buona musica, atmosfera rilassata. Nella serata di giovedì 28 ottobre è stato ufficialmente inaugurato il “Monna Lisa Bistrot & Rooms”, a Montesano sulla Marcellana.

Un progetto che porta la firma dell’architetto Antonio Ernesto Detta e della professoressa Rosalba De Martino, titolari dell’impresa.

L’inaugurazione della struttura, che si è affidata all’agenzia VJ Digital Marketing Solutions per le attività di comunicazione, ha attirato più di 500 persone (con ingressi a rotazione) e ha visto la partecipazione di personalità di rilievo come il sindaco di Montesano, prof.

Giuseppe Rinaldi, il parroco della comunità locale e il responsabile Brand Ambassador Italia di Illy Caffè, Piergiorgio Ciciliano.

L’evento, svoltosi nella suggestiva cornice di una location che vuole proporsi con tratti del tutto innovativi nell’ambito del settore ristorativo-ricettivo, si è articolato in una serie di momenti di grande piacevolezza.

I partecipanti hanno avuto modo di degustare, tra le varie specialità proposte, finger food a base di prodotti a km 0 e dell’ottimo gelato artigianale.

In consolle, Giuseppe Falivene, che ha allestito un DJ set incentrato su musica lounge e ambient, particolarmente apprezzato dagli ospiti.

Ristorazione ricercata e partnership d’eccellenza come quella con l’azienda torinese Domori, arredi eleganti, personale cordiale e qualificato e in prevalenza giovane: sono gli ingredienti che rendono il Monna Lisa una sorta di unicum nel panorama delle strutture di settore. Un luogo che, come ampiamente testimoniato dalla felice serata di apertura, accoglie i suoi visitatori come fossero a casa. La Monna Lisa di Leonardo è un’opera d’arte tra le più note al mondo, espressione di tradizione ed innovazione al tempo stesso.

Valori che sono alla base della filosofia aziendale di Antonio e Rosalba, ideatori e fondatori di un complesso che intende declinare gli elementi tipici dei migliori locali del ramo food con la promozione del territorio: attraverso l’uso di prodotti locali, come detto, ma anche ponendosi come luogo-simbolo del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Monna Lisa Bistrot, a Montesano sulla Marcellana, in via Nazionale: se cercate un luogo dove perdervi in gusti e suggestioni, questo è l’indirizzo giusto.