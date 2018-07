Sirenland, La Terra delle Sirene, presentazione del libro fotografico di Gabriele Cavaliere venerdì 20 all’Hotel Bristol di Vietri.

Venerdi 20 Luglio

alle ore 18:00, presso l’Hotel Bristol di Vietri sul Mare videopresentazione di

La Terra delle Sirene

di Gabriele Cavaliere

Siren land: cento meraviglie…

…per descrivere le bellezze della nostra terra… e interrogarsi sul tema:

Salerno è un brand turistico (autonomo dalla Costiera Amalfitana)?

dopo i saluti di:

Sindaco f.f. di Vietri sul Mare

Marcello Civale

dell’Assessore al Turismo e alla Cultura

Giovanni De Simone

e del presidente della Pro Loco

Cosmo Di Mauro

ne discuteranno:

Marcello Gambardella

Amministratore delegato di TRA.VEL.MAR

Gianfranco Casaburi

Dirigente Scolastico IPSEOA R. VIRTUOSO

Michele D’andria

Presidente dell’Associazione Ristoratori Vietresi

Giancarlo Vitolo

Consigliere regionale FIAVET

Giuseppe Mendozzi

Imprenditore turistico

modera il giornalista:

Antonio Abate

a seguire, degustazione di eccellenze gastronomiche vietresi

e dei vini della cantina I DUE PRINCIPATI

LA Terra delle sirene non è una guida che ripresenta luoghi-cartolina ma un viaggio nell’anima della “costa più bella del mondo”

novecentocinquantasette foto, diciotto “cartoline” dei paesi, cento schede, per descrivere i monumenti da visitare, i piatti da assaggiare, le escursioni in montagna, in barca e perfino sotto il mare, i personaggi e le tradizioni di Salerno, Amalfi, Ravello, Positano, Agerola, Massa Lubrense, Capri, Sorrento…

Non la classica guida che ripresenta luoghi-cartolina ma un viaggio nell’anima della “costa più bella del mondo”: la cucina della Volpe Pescatrice (scheda n.100); il Sentiero degli Dei (scheda n. 67); il Duomo di Salerno (scheda n.8); la Grotta Azzurra (scheda n.94); Santa Maria de Olearia (scheda n.29); la Colatura di alici di Cetara (scheda n.21); L’incendio del borgo a Torello (scheda n.35); i Muri d’Autore di Furore (scheda n.66); Fornillo e il primo bikini d’Italia (scheda n.76); i Vicoli di Amalfi (scheda n.48); Villa Rufolo (scheda n.32); Marina di Vietri (scheda n.10); la Luminaria di San Domenico (scheda n.70); il Giardino Segreto dell’Anima (scheda n.25); gli affreschi dell’Annunziata di Minuta (scheda n.43); il Capo di Sorrento (scheda n.98)…

256 pagine a colori e un sito internet: www.sirenland.it

Prezzo di vendita: € 12,00

in distribuzione nelle edicole e nelle librerie di Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, Agerola, Salerno e Napoli. su Amazon, IBS e Webster…