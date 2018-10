ioleggoperchè, due appuntamenti a cura di Saremo Alberi giovedì 25 e sabato 27.

Tempo di Libri, tempo di #ioleggoperché, manifestazione nazionale, giunta ormai alla sua quarta edizione, promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per il potenziamento delle biblioteche scolastiche. L’evento ha lo scopo di trasformare la cittadinanza in una vera e propria comunità educante, che si prenda in carico l’onore di avvicinare i più piccoli alla lettura incrementando il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.

Due sono gli eventi curati da Saremo Alberi.

Domani (giovedì 25 ottobre), alle ore 16.30, il plesso “G. Rodari” dell’I.C. Pontecagnano S.Antonio vivrà il suo #ioleggoperchè presso la libroteca Saremo Alberi a Salerno.

L’evento fortemente voluto dal Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara e dall’Assessore all’Istruzione Michele Di Muro, realizzato grazie all’impegno dei consiglieri Rosa Lembo e Adolfo Citro e alla collaborazione dell’intera amministrazione comunale, vedrà la partecipazione dei bambini, degli insegnati e dei genitori del plesso. I piccoli partecipanti saranno accolti in una bolla delle storie, un’istallazione scenografica dove il racconto diventa magia e incanto. A seguire saranno loro in prima persona a manifestare il proprio amore per il libro e la lettura attraverso il flash-mob “Parole in Movimento”.

Sabato (27 ottobre), alle ore 9.30 presso il parco Ex-Salid con l’aiuto e il sostegno della libroteca Saremo Alberi a Salerno il “VI Circolo Didattico – Medaglie D’Oro” di Salerno costruirà il suo #ioleggoperchè. Gli alunni del circolo, un esercito di 500 piccoli e grandi lettori, saranno coinvolti in una passeggiata narrativa che dal plesso scolastico li porterà al parco dove tra letture e attività sperimenteranno la magia e l’importanza dei libri. Per tutta la durata dell’evento all’interno della fornace sarà allestista una libreria a disposizione di genitori e cittadini, pronti a donare un volume alla biblioteca del plesso. Partner dell’evento il Comune di Salerno, da sempre in prima linea nell’ambito della promozione della lettura, che ha concesso gratuitamente l’utilizzo dello spazio pubblico.