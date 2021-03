Il Prefetto Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia.

Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri. Giannini prende il posto di Franco Gabrielli, nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Intelligence.

“Mi congratulo con il prefetto Lamberto Giannini che da oggi è il nuovo Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza”, ha dichiarato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“La nomina del prefetto Giannini è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri – su proposta del ministro dell’Interno – in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali, condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancor di più solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia”, ha aggiunto la responsabile del Viminale.