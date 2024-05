I Suoni degli Dei, ultimo appuntamento a Praiano sabato 25

Sabato 25 maggio 2024

I SUONI DEGLI DEI – Concerti sul Sentiero degli Dei

📍 Chiesa di Santa Maria a Castro – Convento di San Domenico

Flauti in duo

Vincenzo Scannapieco Flauto

Simone Mingo Flauto

Programma: G. P. Telemann (1681 – 1767), J. S. Bach (1685 – 1750), T. Böhm (1794 – 1881), Carl Stamitz (1745 – 1801)

Il quinto e ultimo appuntamento della primavera 2024 de “I Suoni degli Dei – Concerti sul Sentiero degli Dei“, si terrà alle ore 11:00 presso la Chiesa di Santa Maria a Castro / Convento di San Domenico a Praiano.

La Location: all’interno del complesso di San Domenico sarà possibile visitare il grande affresco (datato intorno al 1500) collocato nella chiesa di Santa Maria a Castro :“Si tratta in effetti di un grande dipinto ad affresco che occupa l’intero catino absidale della navata sinistra dell’edificio, costruita per concessione papale nel 1430 (Pergamena n° 297, datata 3 giugno 1430, Il Indizione. Amalfi). La rimozione di un corpo di fabbrica e stucco di epoca settecentesca ha permesso l’intera lettura dell’opera che si sviluppa su due ordini. Il registro superiore è occupato dall’immagine ieratica del Cristo benedicente, affiancata dalle figure dei Santi Pietro e Paolo ed angeli; la parte inferiore della Vergine con il Bambino in trono, con angeli musici e santi” (Estratto dal sito del Comune di Praiano – Testi di Vincenzo Bove e Lina Sabino)

La Musica: Flauti in duo

Vincenzo Scannapieco – Flautista (flauto, flauto traverso, ottavino) si diploma giovanissimo con il massimo dei voti presso il conservatorio “G.Martucci” di Salerno in classe del M. Domenico Giordano. Fin da subito intraprende un’intensa attività concertistica che lo porta ad esibirsi in numerose sale da concerto italiane ed estere, tra le quali l’Auditorium della Rai di Napoli, il Palazzo dei Normanni di Palermo.

Simone Mingo – Flautista (flauto, flauto traverso) si avvicina al mondo della musica da piccolissimo con lo studio del pianoforte, successivamente studierà Flauto Traverso col Maestro Domenico Giordano diplomandosi al conservatorio G. Martucci di Salerno all’età di 20 anni. Ha partecipato ad un master annuale col Maestro Marco Zoni. E’ risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali da solista.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

L’evento è stato ideato da Gennaro Amendola e organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano e Tra. Vel. Mar. – trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

!!! Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it