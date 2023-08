I Pooh al PalaSele di Eboli il 21 ottobre

Dopo i due indimenticabili eventi negli stadi di Milano e Roma dello scorso luglio, dal 16 settembre i POOH torneranno in tour in tutta Italia con una serie di imperdibili appuntamenti (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): a grande richiesta si aggiunge ora una nuova data il 21 ottobre al PalaSele di Eboli (SA). I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 28 agosto.

56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. La scaletta dei concerti è contenuta anche in “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei POOH.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora. RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE”.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Si riaccenderanno tra un mese esatto le luci del PalaSele di Eboli dove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano con la nuova stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni. Otto gli spettacoli già attesi per dodici appuntamenti tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e “debutti” nella venues tra le più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live in Campania. Si parte venerdì 29 settembre con Gigi D’Alessio e il suo “Dove c’è il Sole Tour”. A seguire, dopo il ritorno dei Pooh sabato 21 ottobre, doppia data martedì 21 e mercoledì 22 novembre per Luciano Ligabue e il suo “Dedicato a Noi Indoor Tour 2023”. Sabato 2 dicembre è invece attesa Giorgia con “Blu Live”. Doppio appuntamento martedì 26 e mercoledì 27 dicembre con Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024 per chiudere in bellezza il 2023. Per il 2024, tra gli show già annunciati il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 (ore 18) e domenica 21 aprile (ore 15).

INFO UTILI Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.