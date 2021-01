Battipaglia, riaprono Asilo e Micronido.

A partire da domani, mercoledì 13 gennaio, ripartono le attività di Asilo Nido e Micronido di Via Indipendenza e rivolte ai bimbi fino a tre anni.

Tali attività saranno aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 e sino alle ore 12:30. Al momento sono già diverse le famiglie che hanno provveduto ad iscrivere i bambini; ciò nonostante, è ancora possibile procedere con l’inoltro della relativa domanda rivolgendosi all’ufficio “Servizi Sociali”, presso il Comune di Battipaglia.

Finanziato e gestito dall’Ambito Territoriale del Piano Sociale di Zona S4, il predetto servizio è stato affidato alla Coop. Progetto 2000, e la struttura ospitante è stata di recente oggetto di adeguamento e ristrutturazione durante il periodo di chisura c.d. da “lockdown”.

Tutte le attività saranno svolte in osservanza della normativa anti COVID-19.

Sul punto, particolarmente soddisfatta per il risultato raggiunto, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano ha così dichiarato:”La riapertura delle attività di Asilo Nido e Micronido di Via Indipendenza, che seguono la riapertura della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della primaria, avvenuta nella giornata di lunedì, rappresenta senz’altro un passo importante verso un graduale ritorno alla normalità. Chiaramente, siamo ancora nel pieno della Pandemia, e guai ad abbassare la guardia, ma garantire ai nostri bambini il ritorno alla socialità induce a guardare con maggiore speranza al futuro – prosegue -. D’altronde, la nostra amministrazione è costantemente attenta ai bisogni dei nostri piccoli e faremo tutto quello che si renderà necessario affinché possa tornare a splendere il sorriso in ognuno di loro.”