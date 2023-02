Gli studenti del De Filippis Galdi di Cava ad Auschwitz sul Treno della Memoria.

Sono tornati da pochi giorni dal viaggio verso i luoghi della Memoria per conoscere gli orrori che l’odio e l’indifferenza hanno creato.

Sono gli studenti delle classi V Aeconomico sociale, V A e B linguistico, V B scienze umane,V C classico del Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica Maria Alfano.

Gli allievi, guidati da educatori assegnati alla delegazione per l’intera durata del viaggio e dai docenti accompagnatori, le professoresse Raffaella Forcellino, Anna Lepore, Rosa Lupi Milite e Anna Rinaldi, hanno visitato i luoghi tristemente simboli delle atrocità che ivi si sono consumate, attestate in terribili pagine di storia che tutto il Mondo conosce, ma che – timore della senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre – rischiano di ridursi a un mero trafiletto nei futuri manuali di storia, senza più la fioca ma tenace voce dei suoi testimoni.

Il Liceo “De Filippis-Galdi” ha accolto e aderito al Progetto offerto dall’Associazione “Treno della Memoria”, con sede in Lecce, nell’ottica della migliore pratica esplicativa e valutativa dell’Insegnamento dell’Educazione Civica,

Il viaggio ha toccato alcune delle tappe più significative quali Berlino con la visita del Bundestag/Reichstag e Memoriale “Ebrei Assassinati dʼEuropa”, del campo di concentramento di Ravensbruck/Sachsenhausen, del memoriale della battaglia di Berlino di Treptower park e del memoriale di Plotzense.Successivamente Cracovia,con la visita guidata della fabbrica di Schindler, del ghetto e del quartiere ebraico, dei campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau.

“Non una gita scolastica” ma un percorso di crescita per tutti, docenti compresi, sia come individui sia come membri di una comunità.