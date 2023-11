Gli “affanni”della settimana: 11° giornata di serie A

I MIGLIORI

OCHOA

Dicono che deve migliorare nelle uscite, se continuiamo così a giugno dell’anno prossimo fa quella definitiva.

TCHAOUNA

Buona partita anche se è a differenza di mercoledì non è riuscito a esprimersi nel suo punto forte: scartare giocatori scarzi

I PEGGIORI

COULIBALY

La buona notizia è che se continua così non è detto che a gennaio parta per la coppa d’africa.

DIA

Vero che non è più la nostra punta di diamante, ma attualmente voi dove lo vedete il diamante?

MENZIONE SPECIALE PER IL GUARDALINEE DI DESTRA: più inutile dei rendering del nuovo stadio Arechi!