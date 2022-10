Givova Scafati, tutto pronto per l’esordio in A a Venezia in casa della Umana Reyer.

Inizia domenica, alle ore 18:30, la stagione agonistica 2022/2023 della Givova Scafati, che nella prima giornata del campionato di serie A maschile italiana, scenderà in campo al Palasport Taliercio contro i padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia.

Battesimo di fuoco per la compagine dell’Agro, che esordirà contro una delle più importanti e blasonate società del panorama cestistico nazionale e continentale, con all’attivo ben 4 scudetti ed una Coppa Italia.

Con a disposizione tutti gli effettivi (compreso l’ex di turno Stone), coach Alessandro Rossi (esordiente in massima serie) tiene tutti i suoi uomini sulla corda, consapevole che l’impegno è di quelli che contano. Potrà disporre anche del centro Thompson, rientrato però da pochi giorni in gruppo, dopo l’infortunio allo scafoide che lo ha costretto a restare a lungo ai box. Sulla scorta di un precampionato foriero di segnali positivi, la truppa salernitana proverà a fare la voce grossa su un parquet notoriamente ostico come quello veneto.

L’AVVERSARIO

Capitan Rossato e compagni si troveranno di fronte un organico di tutto rispetto, guidato in panchina dall’esperto trainer Walter De Raffaele, uno che di esperienza ne ha da vendere. Nell’ampio roster oro-granata spiccano i nomi dei nazionali italiani Spissu (playmaker) e Tessitori (centro), senza dimenticare gli altri connazionali Moraschini (ala piccola), Chillo (ala grande) e De Nicolao (playmaker). Tra gli stranieri, sarà indisponibile l’ala Parks (infortunato), che sarà sicuramente sostituito dal centro spagnolo Sima. Sarà della contesa anche l’ala statunitense Willis, anche se non in perfette condizioni fisiche, così come l’ala piccola Bramos (al settimo anno in maglia veneziana), la guardia statunitense Freeman (proveniente dal CSKA Mosca), il lungo Watt (al quinto anno in casacca oro-granata), la talentuosa ala Brooks (veterano della nostra massima serie) e l’esperto playmaker uruguaiano Granger, alla sua prima stagione assoluta nello Stivale.

LE DICHIARAZIONI

Il responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi: «Il nostro tanto atteso ritorno in serie A inizia su uno dei campi più difficili, ovvero quello della Reyer, una squadra di livello altissimo, che compete per obiettivi molto importanti, con giocatori di enorme esperienza internazionale, sia tra gli italiani che tra gli stranieri, allenati da un totem come De Raffaele. Dovremo fare del nostro meglio, con umiltà ma sempre sulle ali dell’entusiasmo e della voglia di combattere, consci che tutte le partite vanno sempre giocate e che è sempre possibile portare a casa i 2 punti. L’emozione del ritorno in serie A deve essere incanalata bene e spingerci a fare una partita sopra le aspettative sia in attacco che in difesa, attendevamo questo giorno da tanti anni e abbiamo il dovere di essere pronti. Arriviamo a questa partita senza aver avuto la possibilità di vedere in campo durante il precampionato Thompson, il centro titolare, che nel nostro scacchiere ha un peso specifico notevole, ma nonostante ciò abbiamo svolto un precampionato solido e concreto, dimostrando di avere animo battagliero e di voler sempre competere con grande energia».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).