Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici di Colliano, presentazione a Palazzo Sant’Agostino martedì 4.

Martedì 4 ottobre presso palazzo S. Agostino, sede della Provincia di Salerno, sarà presentata la 25.a edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici in programma a Colliano (Sa) dal 7 al 9 ottobre 2022.

Sono previsti gli interventi di Michele Strianese, Presidente Provincia di Salerno; Carmelo Stanziola, Vicepresidente della Provincia di Salerno; Marcello Nardiello, Presidente Unpli (Unione Nazionale Proloco d’Italia) Salerno; Gerardo Strollo, Sindaco di Colliano; Donato Scaglione, Vicesindaco di Colliano e Presidente Aic (Associazione Italiana Coltivatori); Mauro Iannarella, Presidente Associazione Proloco Colliano Aps; Angelo Napoliello, Agronomo Esperto Conoscitore Tartufo di Colliano. Modera Roberto Esse, giornalista.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i risultati fin qui conseguiti, nel corso di un quarto di secolo di attività e i contenuti della edizione 2022, nel corso della quale protagonista della tre giorni sarà come sempre il tartufo collianese. Le istituzioni presenti impegnate nella promozione del prodotto, hanno da tempo, parallelamente affiancato la promozione degli altri prodotti che esprime il territorio. Quindi una tre giorni di tartufo a Colliano, ma anche di vino, formaggi, artigianato, musica, intrattenimento, con una area bambini in grado di soddisfare anche le esigenze dei più piccoli. Per gli adulti tanti i prodotti degli stand in degustazione,

La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Colliano.