girolevitespezzate, domenica 12 a Sicignano degli Alburni.

La città di Sicignano degli Alburni aderisce all’iniziativa nazionale #girolevitespezzate DAY che ha ricevuto il Patrocinio della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI. L ’iniziativa intitolata al tema della salute e sicurezza e promossa nazionalmente dall’Associazione dal nome appunto #girolevitespezzate.

L’appuntamento è per il 12 settembre prossimo, con una parata in bicicletta che si tiene in contemporanea in diversi comuni distribuiti sul territorio italiano.

Obiettivo:coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e sull’importanza della prevenzione, in ricordo di tutte le vittime, troppo spesso dimenticate. In Italia,perdono la vita sul posto di lavoro, più di 1000 persone ogni anno. Numeri inaccettabili, frutto di una cultura diffusa sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all’adozione di condizioni,comportamenti e stili di vita sani e sicuri.

L’evento è pubblico. Gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta in un percorso di circa 10 km. Partenza alle ore 16.00 del 12/09/2021, dalla Chiesa della Madonna del Carmine loc.Zuppino di Sicignano degli Alburni toccando luoghi di interesse pubblico per concludersi in La Tavernola in C/Da Tempe, 3 alle 18.00circa. È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo.

In questa fase di ripartenza e ripresa è necessario che tutte le città del paese riscoprano la mobilità ciclabile come risorsa sociale,ambientale ed economica, per muoversi, sensibilizzare e socializzare in sicurezza. La parata sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19. Info e adesioni:www.girolevitespezzate.it.

L’iniziativa di Sicignano degli Alburni è promossa da Mariangela Mandia #Sistema Bellezza Management e il supporto “La Tavernola”azienda agricola ed agrituristica di Sicignano degli Alburni (Sa) Per informazioni: La Tavernolainfo@latavernola.it +39 3393268292