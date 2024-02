Evento di Presentazione del Libro “Il Cibo Ti Cura” al Circolo Canottieri Irno di Salerno

Il Circolo Canottieri Irno sarà il prestigioso scenario della presentazione del libro “Il Cibo Ti Cura”, scritto dalla rinomata giornalista Vira Carbone insieme a Marzia Valitutti. L’evento avrà luogo il 29 Febbraio 2024 presso la sede del circolo, situata in Via Porto 41, Salerno.

La presentazione sarà guidata da Enzo Todaro, giornalista e presidente dell’AGS, che introdurrà Vira Carbone, autrice del libro e volto noto per i suoi programmi televisivi su Rai 1, tra cui “Buongiorno Benessere” e “La Vita è Meravigliosa”. Insieme a Marzia Valitutti, Carbone ha scritto “Il Cibo Ti Cura”, un’opera destinata a rivoluzionare il modo in cui consideriamo l’alimentazione e la salute.

Parteciperà anche il Dott. Prof. Antonio Giuseppe Rebuzzi, cardiologo presso l’Università del Sacro Cuore di Roma, che contribuirà con la sua esperienza e competenza al dibattito sul tema.

Il libro affronta il complesso rapporto tra alimentazione, salute e longevità, svelando le virtù terapeutiche di molti cibi comuni e dimostrando come una corretta alimentazione possa essere un potentissimo strumento per migliorare la qualità della vita e prevenire malattie.

“Buongiorno Benessere!” ha raccolto i consigli degli specialisti che hanno risposto alle domande di Vira Carbone e Marzia Valitutti, offrendo al lettore una guida esaustiva su come sfruttare appieno il potere curativo degli alimenti.

Non solo si parlerà di diete per dimagrire, ma si approfondiranno i principi nutritivi degli alimenti e come abbinarli per potenziarne gli effetti. Mangiare bene non è solo una questione di perdita di peso, ma è fondamentale per sentirsi bene con se stessi, prevenire malattie e migliorare la propria qualità di vita.

L’evento promette di essere un’occasione unica per esplorare il mondo dell’alimentazione e della salute, con l’obiettivo di diffondere una consapevolezza sempre maggiore su quanto ciò che mettiamo nel piatto possa influenzare positivamente il nostro benessere.