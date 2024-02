Parco del Cilento, nuovo Consiglio Direttivo, Elena Anna Gerardo nuova presidente

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha firmato il decreto di nomina del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I componenti del nuovo Direttivo dell’Ente Parco sono Costabile Spinelli, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, Luisa Maiuri, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Bellomo, consigliere comunale di Atena Lucana, Domenico D’Amato, sindaco di Petina, Carmelo Stanziola, sindaco di Centola, e Rosario Carione, sindaco di Trentinara, in rappresentanza della Comunità del Parco.

Nel Direttivo anche Elena Anna Gerardo in rappresentanza dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Chiara Ianni per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/1986.

Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dura in carica cinque anni e la mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall’incarico.

“Auguro buon lavoro al nuovo Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Congratulazioni a Elena Anna Gerardo per la prestigiosa nomina a componente del Consiglio, amministratore serio e preparato, sono convinto che saprà tutelare e valorizzare il nostro splendido, prezioso ed inestimabile territorio. Un sentito ringraziamento al vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, che ha seguito l’intero iter con grande attenzione e disponibilità”. Così in una nota Attilio Pierro, deputato e coordinatore provinciale della Lega a Salerno.