I’M comunicazione, l’agenzia di Nocera Inferiore, vola a Parigi per il Fedrigoni Top Award 2021.

Nocera Inferiore, 28 gennaio 2021 – Il progetto di packaging ITsocase, realizzato dall’agenzia di marketing I’M comunicazione di Nocera Inferiore, è il progetto più votato dal pubblico del Fedrigoni Top Award 2021 e verrà esposto alla Mostra ufficiale a Parigi il prossimo giugno insieme ai vincitori.

Le tre box ispirate a Positano, Amalfi e Sorrento sono state le più votate tra oltre 1.110 lavori candidati al concorso internazionale che premia i migliori progetti al mondo di grafica e design realizzati su carta Fedrigoni.

I’M comunicazione ha dato nome e forma al progetto ITsocase, nato dalla partnership tra Teorema Mediterraneo e la storica azienda di ceramiche di Maria Giovanna Pisapia che ha concesso l’utilizzo dei dipinti che impreziosiscono le box.

“Siamo entusiasti di poter vedere il nostro progetto di packaging esposto in mostra a Parigi. – Maria Romano, Founder e Marketing Manager di I’M comunicazione – Ricevere il consenso delle Persone, ancor prima di quello tecnico, ci riempie il cuore di gioia perché il nostro lavoro nasce sempre pensando a loro: le Persone! Siamo felici di aver dato vita all’idea del nostro cliente di raccontare ed esportare il food e l’artigianato artistico italiano in tutto il mondo. Ma il viaggio non si ferma alla Costiera Amalfitana, quest’anno realizzeremo altre box per raccontare le più belle regioni d’Italia, celebrare il Made in Italy e promuovere i valori del nostro territorio.”