Europa, cultura e memorie condivise, Modulo Jean Monnet EuCuMe, prima lezione venerdì 30.

Al via, il prossimo 30 aprile 2021, il Ciclo di seminari “Europa, cultura e memorie condivise”, organizzati nell’ambito delle attività del Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy Developments” (EuCuMe), di cui è Coordinatore il Prof. Dario Verderame. Il Modulo Jean Monnet è cofinanziato dall’Unione Europea per il triennio 2018-2021, nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean Monnet Activities”.

I seminari proposti affrontano i temi della cultura e della memoria europee, estendendo la discussione su questi argomenti ai rappresentanti della società civile e delle istituzioni del territorio.

Il 30 aprile, in collaborazione con l’Ass. Bezalel e il patrocinio della CIRB, Francesco Maria Lucrezi (Università di Salerno) e Giuliano Balbi (Università della Campania Luigi Vanvitelli) parleranno di “Memoria e Dignità”, il 14 maggio Matteo Scotto (Consigliere Scientifico Villa Vigoni) tratterà il tema “Stati Uniti d’Europa: auspicio, incubo, utopia?” e, infine, il 4 giugno Lorenzo Migliorati (Università di Verona) proporrà “Europa: un classico della memoria”. Per i saluti saranno presenti Gennaro Iorio, Direttore del DiSPS, e Massimo Pendenza, Direttore del Centro Studi Europei. Introducono i seminari Dario Verderame, Coordinatore del Modulo JM Eucume e Beatrice Benocci, Docente del Modulo JM Eucume.

Il Modulo Jean Monnet EuCuMe è organizzato dal Center for European Studies (www.centrostudieuropei.it), attivo presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) dell’Ateneo. Gli obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a una costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU Politics of Remembrance).

Gli incontri si terranno tramite MS Teams, dalle ore 11.00 alle 13.00.

La partecipazione a tutti e tre i seminari dà diritto al rilascio di un Attestato.

Per partecipare, scrivere a dverderame@unisa.it