Turismo enogastronomico in evoluzione, webinar a cura del Distretto Turistico Costa d’Amalfi giovedì 22.

Turismo enogastronomico in evoluzione

Speaker, Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management presso l’Università degli Studi di Bergamo e fondatrice e presidente dell’Associazione Italian Turismo Enogastronomico.

Domani dalle 16.00 alle 18.00

Live sul canale Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Non perdetevi il quinto appuntamento del ciclo di masterclass di formazione Growth promosso dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Parleremo dell’evoluzione del turismo enogastronomico e quali sono le best practices per migliorare l’offerta esperenziale in Costa d’Amalfi. A illustrare nel dettaglio i cambiamenti e le opportunità di questo trend sarà Roberta Garibaldi, che offrirà la sua lunga esperienza nel settore del turismo enogastronomico e dell’ enoturismo. Roberta Garibaldi, infatti, è docente di Tourism Management presso l’Università degli Studi di Bergamo e fondatrice e presidente dell’Associazione Italian Turismo Enogastronomico. Fa parte del board member di ricerca del World Food Travel Association, di cui è ambasciatore, ed è membro anche del board del World Gastronomy Institute, da cui ha ricevuto una medaglia per la ricerca svolta e la diffusione dei temi riguardanti il turismo enogastronomici. E’, inoltre, collaboratrice e keynote speaker del UNWTO – Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo (World Tourism Organization) sui temi relativi al turismo enogastronomico, ed è membro sia del consiglio di Presidenza di Sistur – società italiana di Scienze del Turismo e sia di Atlas e Aiest, associazioni scientifiche internazionali degli esperti di turismo.

Ospiti: Andrea Ferraioli, Cantine Marisa Cuomo, Raffaele Ferraioli, già sindaco di Furore, Gaetano Bove, Tenuta San Francesco, Tramonti.

La maestraclass verrà presentata da Bonaventura Esposito, Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e il Q&A finale sara guidato da Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast, co-founder di BTO Educational

L’evento, gratuito, è stato possibili grazie al contributo di generosi sponsor, fra cui Time Vision scarl, agenzia per il lavoro accreditata al Ministero e Agenzia per la formazione accreditata in Regione Campania e Lombardia, Il Centro C.S.C. Group di Salerno, società di consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e GDPR, Connectivia srl, operatore delle telecomunicazioni che ha cablato in fibra ottica la Costiera Amalfitana, Alden srl Consulenti d’impresa e Associazione Professionale Gatto Camera D’Avino.

Qui link per partecipare

Registrazione all’evento non richiesta.