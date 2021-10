Elio Germano rilegge Pirandello in VR a Linea d’Ombra martedì 26.

Riscrivere un testo di Luigi Pirandello usando la realtà virtuale è quanto ha pensato e realizzato Elio Germano con lo spettacolo “Così è (o mi pare) – Pirandello VR” firmato alla regia da Omar Rashid. In questo lavoro Germano ha scelto di essere anche interprete, vestendo i panni di Lamberto Laudisi. Domani sera (martedì 26 ottobre), alle ore 20, sarà alla Sala Pasolini per la quarta giornata di Linea d’Ombra Festival, in programma a Salerno fino al 30 ottobre.

Così è (o mi pare) cala il testo pirandelliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media. Lo spettacolo è stato infatti pensato per essere realizzato in realtà virtuale, un nuovo strumento tecnologico, tra cinema e teatro, in grado di porre lo spettatore al centro della scena. Tramite cuffie e visori il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente all’interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto. Lo spettacolo sarà introdotto dal regista Omar Rashid.

Ad aprire questa nuova giornata di Linea d’Ombra domani mattina alle ore 10 saranno gli studenti del Liceo Classico “F. De Sanctis” di Salerno con una riflessione sull’ “Umano, post-umano e la società digitale” che tiene conto del film “L’invasione degli Ultracorpi” di Don Siegel. A condurre i ragazzi in questo percorso sarà Mario Tirino, assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Salerno. Progetto realizzato in collaborazione con il DISPS UNISA.

Alle 19 in Sala Menna ci sarà il talk dal titolo “Punto critico” con Enrico Magrelli che racconterà il ruolo più scomodo del cinema, ma anche il punto di vista privilegiato di chi può e deve raccontare, analizzare e perché no indirizzare l’arte più bella e complessa. Ieri, oggi e domani. A seguire per la sezione Fuori Concorso ci sarà la proiezione del film “L’uomo che fuggì dal futuro” di George Lucas. Il film sarà introdotto da Sabrina Sica, giornalista-pubblicista. Il progetto è realizzato in collaborazione con il DISPS UNISA.

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni alla maratona (29 ottobre) che quest’anno propone la visione sei opere classiche dedicate al cinema di fantascienza, che hanno provato a immaginare il futuro. Per iscriversi: https://www.lineadombrafestival.it/info/fantamaratona/

