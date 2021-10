Mega scandalo anche nell’urna. Quattrocento voti più degli elettori: verbali falsi o alterati – come titola “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – in 30 sezioni su 150. Controlli in corso. Sarà ancora ritardata la proclamazione dei consiglieri eletti al Comune di Salerno. I casi più eclatanti nei seggi della zona collinare.