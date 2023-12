Due appuntamenti natalizi a Giffoni

L’incanto del Natale si diffonderà a Giffoni con due straordinari eventi che trasformeranno la hall del Multicinema in un luogo incantato, coinvolgendo tutta la famiglia in un’esperienza unica. Domenica 10 dicembre, a partire dalle 16.00, i giffoner sono invitati a partecipare all’addobbo dell’albero di Natale più magico che ci sia. Con palline colorate, luci scintillanti e decorazioni a tema festival, ogni partecipante avrà l’opportunità di contribuire. Gli elfi di Babbo Natale aiuteranno i più piccoli a scrivere una lettera speciale con i loro desideri natalizi.

Alle 17.00, il Multicinema proporrà il film d’animazione “Prendi il volo“, una favola che porta il pubblico nelle avventure straordinarie della famiglia di anatre Mallard. E alle 18.30, un ospite d’eccezione: direttamente dal Polo Nord Babbo Natale farà il suo ingresso al Multicinema. Questo momento magico sarà un’occasione unica per scattare foto, condividere sogni e consegnare una lettera piena di speranze, rendendo il Natale un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

La magia continua giovedì 14 dicembre, con un evento speciale dedicato al film cult “Wonka” alle 20.00. I partecipanti avranno la possibilità di vivere alcune ambientazioni iconiche del film, con un set immersivo ideale per scattare selfie e registrare stories. Ma le sorprese non finiscono qui: solo durante la serata del 14 dicembre al pubblico verranno distribuiti gli speciali ticket dedicati all’evento e gadget a tema. Alle 20.30 continua in sala questo affascinante viaggio cinematografico, diretto da Paul King e interpretato dal talentuoso Timothée Chalamet nel ruolo di protagonista, che racconta le origini del re del cioccolato Willy Wonka. Dal suo incontro con gli Umpa Lumpa (un Hugh Grant come non lo abbiamo mai visto) alla fondazione della sua mitica fabbrica di cioccolato.

I posti sono limitati! Acquista il tuo biglietto in prevendita qui: https://giffoni.it/wonka-evento-speciale/

RCS 75 è media partner dell’evento: gli ascoltatori della radio potranno vincere quattro ticket omaggio per partecipare alla serata di giovedì 14 dicembre. Sintonizzati subito: FM 103.2 | 92.8, radiovisione, DAB, sulle piattaforme digitali e in streaming.

Non perdere nessun aggiornamento: segui i canali social di Giffoni Multicinema (https://www.instagram.com/giffoni_multicinema/) per scoprire in anteprima tutte le novità.