L’ascesa dei programmi di auto usate certificate

L’acquisto di auto usate è una pratica sempre più diffusa, che sta diventando un’alternativa gettonata e apprezzata da molte persone.

I motivi sono diversi: i nuovi veicoli costano tanto e spesso impiegano mesi per essere consegnati ed immatricolati, mentre la seconda mano è un’opzione più immediata ed economica.

Per acquistare questi prodotti spesso i clienti si avvalgono di programmi di auto usate certificati che offrono diversi vantaggi, tra cui una maggiore affidabilità, fiducia e sicurezza nell’acquisto online.

Nello specifico, i programmi per auto usate vendono modelli garantiti. Questi offrono la stessa serenità che avresti comprando direttamente da un concessionario, quindi acquistando una vettura di nuova immatricolazione. Ecco perciò maggiori informazioni sui software e siti online che si occupano di questo servizio.

Prima di acquistare la tua auto usata è bene verificare il codice VIN ossia il numero identificativo della vettura che viene associato ad essa direttamente dal costruttore. Puoi farlo a questo link: www.carvertical.com/it/decoder-vin

I programmi di auto usate certificate oggi

Al momento sono molti i programmi di auto usate online che puoi utilizzare per acquistare veicoli di seconda mano. Molti di questi appartengono ai marchi di produzione ufficiali e possono essere raggiunti comodamente dai siti dei concessionari o delle case produttrici.

Il principale vantaggio di utilizzare queste piattaforme piuttosto che siti generici è senza dubbio la comprovata reputazione, che dà accesso a un’esperienza di acquisto online più sicura. Tra le piattaforme di marchi ufficiali a disposizione degli utenti ci sono quelle di:

BMW Group

FCA

Honda

Hyundai

Mazda

Mercedes

Spoticar

Suzuki

Volkswagen Group

Volvo Selekt

Molti di questi programmi certificati di auto usate prevedono una garanzia dai 12 ai 24 mesi, così come l’assistenza stradale inclusa e altri servizi come la sostituzione con un’altra vettura (ad esempio entro un mese dall’acquisto o entro i primi 1.000 km). Sono questi servizi e queste garanzie a rendere le piattaforme certificate l’alternativa più valida per chi oggi è alla ricerca di un’auto di seconda mano.

In aggiunta a tutto questo, molte concessionarie certificate online propongono vantaggi e incentivi per coloro che puntano a auto elettriche o ibride. Infine prevedono anche delle selezioni di tipo “Premium” che riguardano veicoli dalle condizioni ottimali, con al massimo 10 anni.

Acquistare auto usate certificate: il numero VIN può aiutarti

Oltre ai programmi per auto usate, un altro strumento che può tutelare notevolmente nell’acquisto di veicoli di seconda mano online è il numero VIN. Con questo nome si indica uno strumento di controllo universale che consiste in un codice univoco di 17 caratteri legato ad ogni veicolo. Fare il controllo sul VIN ti permette di:

Capire se il VIN inserito è reale e corretto;

Confrontare i dati ottenuti con quelli comunicati dal venditore;

Accedere a informazioni indispensabili, come il chilometraggio, i danni, gli eventuali furti ecc.

Oggi molto spesso è possibile verificare il codice VIN tramite piattaforme gratuite online. Tuttavia molte di queste ti richiedono un pagamento per le funzionalità extra, ad esempio per i dati relativi ai danni e ai furti.

Il codice o numero di VIN puoi trovarlo sotto al cofano, nella parte anteriore del telaio (soprattutto per i modelli più vecchi) o sul lato del conducente nel cruscotto interno (cioè l’opzione più comune tra i modelli recenti).