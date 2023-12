Fake! Come le bugie hanno cambiato il mondo, domenica 10 al Museo Archeologico Provinciale

Domenica 10 dicembre 2023, alle ore 11, al Museo Archeologico Provinciale ci sarà il secondo appuntamento della rassegna “Domeniche ad Arte”, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps, la CLAAI – Camera di Commercio di Salerno, le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e con la partnership della Coldiretti Salerno-Campagna Amica

“Fake! Come le bugie hanno cambiato il mondo” è il titolo dell’originale storytelling con canzoni “busciarde” che avrà come protagonisti assoluti Miki Rosco (narratore), Enrico Siniscalchi (chitarra e voce) e Annalisa D’Agosto (soprano). Ai presenti sarà proposto un percorso alla scoperta delle notizie false che hanno creato danni e tragedie, che hanno modificato in peggio l’opinione pubblica, i sentimenti della gente. Ma ci sarà spazio anche per le fake buffe e innocenti e su queste correrà la narrazione: i normanni avevano le corna sugli elmi? E Maria Antonietta ha detto davvero che il popolo doveva mangiare brioches?

Attingendo alla sua storia professionale Rosco tirerà fuori dal cilindro le bugie che hanno raccontato le aziende per vendere i loro prodotti, il marketing è il regno della fake. E poi ancora le fake-leggenda, anche se rimangono bugie: i partigiani non hanno mai cantato Bella Ciao, canzone la cui origine è oscura, eppure è diventata l’inno mondiale della ribellione contro l’ingiustizia; e le bugie che narrano poeti e scrittori, bugie che hanno reso migliore la nostra vita.

Per i tradizionali auguri di Natale domenica 17 dicembre 2023, alle ore 11, ci si ritroverà alla Pinacoteca Provinciale per “Christmas Carol”. Per tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero, è prevista la degustazione dei prodotti di eccellenza delle aziende della Coldiretti Salerno per Campagna Amica.

Per info 329 4158640.