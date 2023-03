Dentro e fuori la città, presentazione del libro di Roberta Gabola giovedì 30 alla Feltrinelli.

Giovedì 30 Marzo alle 18,30, presso la Libreria Feltrinelli di Salerno, sarà presentato il libro della neo scrittrice Roberta Gabola, “Dentro e fuori la città”. Il libro è tratto da una storia “reale”, una storia che tratta di adozione dove “i punti di vista” e i comportamenti, quelli dei potenziali genitori e quelli dei potenziali figli, permettono al lettore di entrare realmente nel percorso di vita dei personaggi. Una capacità, come pochi, di riuscire a smussare un racconto pieno di spigoli in un “giottesco” cerchio. Qualche lacrima intrigante non manca all’interno dell’attualità di una COPPIA IN DIFFICOLTA’, un uomo ed una donna che si incontrano con un mondo pieno di paure, di oggettive tenebre del passato e di una apparente leggerezza, tipica dell’infanzia.

ADOZIONE? Un labirinto tutto da affrontare.

PSICHE? Costantemente al lavoro.

AMORE? Tanto.

Dialogherà con la scrittrice, Umberto Flauto coadiuvato, nelle letture, da Anna Nisivoccia