Costiera, tutti gli appuntamenti della seconda metà di agosto.

Domenica 15 Agosto FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA

MADONNA ASSUNTA

a Maiori, Positano, Erchie, frazione di Maiori, a Pastena di Amalfi, a Cesarano di Tramonti e a Dragonea, frazione di Vietri sul Mare… Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

ALBA MAGICA

Concerto del Gruppo bandistico Città di Agerola

Monte Tre Calli, h 5.00 ______________ Lunedi 16 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

TUTTI MATTI PER GLI ESPOSITO

di Pino Imperatore

Palazzo Acampora, h 18.00 ________________ Martedi 17 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

I FAVOLOSI (Favole del Basile)

Giuliana De Sio e Alessandro Haber con Marco Zurzolo

a cura dell’associazione AstroCampania

Osservatorio Astronomico, h 21.00 Amalfi

un’estate in visita ad Amalfi

VISITA DEL CENTRO ANTICO

Punto d’incontro: Piazza della Bussola-h 17.00-20.00

Prenotazione e ticket: +39 3715991002 | info@amalficoastourguides.com Cetara

PAGLIACCIO FELICE

spettacolo con il fuoco

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Maiori

PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – LA DIFFERENZA

Anfiteatro del Porto, h 21.30

biglietti su ticketOne o tel. 089 9948351 – 389 672 9968 Minori

Largo Solaio de’ Pastai – terza serata

QUARTETTO CAMPANO

concerto per quartetto d’archi

Largo Solaio de’ Pastai, h 2100 Positano

Vicoli in arte

BRUNO BAVETA

concerto per piano

Piazza dei Racconti, h 20,30 Scala

Scala Sound Trek

CENTO ANNI DI ASTOR

Gli A.mantici, farà vivere un viaggio

nel mondo di Astor Piazzolla

Punta d’aglio, h 19.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

I MUSICASTORIA

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 ____________________ Mercoledi 18 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei – Agerolalegge

IL LUPO E L’AGNELLO

di Pietro Massimo Busetta

Palazzo Acampora, h 18.30 Amalfi

Amalfi d’Autore

MICHELE SANTORO

Nient’altro che la verità

Largo Duca Piccolomini, h 21.00 Cetara

Le Notti Azzurre

HALE IN CONCERTO

Largo Marina, h 21.30 Minori

Incontri d’Autore

IL VESTITO AZZURRO di Antonella Napoli

“DIZIONARIO POETICO DELLA CIVILTÀ CONTADINA di Giovanni Dotoli

Incontra gli autori Alfonso Bottone

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

LIBER SPAZIO: ORIZZONTE MITICO

laboratorio artistico per bambini

Piazza dei Racconti, h 21.00 Scala

LA MODERNITÀ DI SAN FRANCESCO

lectio magistralis di Padre Enzo Fortunato

Duomo di Scala, h 18.00 Scala Sound Trek

REQUERDO

Valentina Cesarini, Fisarmonica

Valentina Rossi, Voce

feat. Roberto Fuccelli, Fisarmonica

Piazzetta S. Lorenzo, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

LA COMPAGNIA PAGANESE

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 ________________________ Giovedi 19 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

SUE SONG

concerto

Palazzo Acampora, h 21.00 Cetara

VANESSA CAPUTO LIVE SHOW

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Maiori

CHE COPPIA NOI TRE

con Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni

Info e booking: 39 380 4652846 | circuiti Ticketone e Go2

Porto Turistico, h 21.15 Minori

Tour delle Terre Amiche X edizione

NATALE IN CASA CUPIELLO

Teatro Instabile

Atrio delle Scuole elementari, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

TRA TERRA E MARE

Spettacolo teatrale/musicale itinerante

Chiesa di Santa Caterina, h 20,30 Ravello

Jazz in Piazza

SIMPLY STREISAND feat CRISSY CAINE

con Sandro Deidda Quartet

Francesca Fusco

Alessandro Calce

Piazza Fontana Moresca, h 21.00 ____________________ Venerdi 20 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei – Agerolalegge

IL LUPO E L’AGNELLO

di Pietro Massimo Bussetta

Palazzo Acampora, h 18.30 Amalfi

un’estate in visita ad Amalfi

PRODUZIONE E INCANTO NELLA VALLE DEI MULINI

Punto d’incontro: Piazza della Bussola-h 17.00-20.00

Prenotazione e ticket: +39 3715991002 | info@amalficoastourguides.com Maiori

Maiori Festival

ERCHIE CI RACCONTA

Premio letterario

Info:

Telefono/WhatsApp: 338 9270237

E-mail:info@maiorifestival.it, h 20,30 Minori

ROBERTO VECCHIONI IN CONCERTO

Piazza Cantilena, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

SUD MEDINA QUARTET

Concerto

Nocelle, h 20,30 Ravello

RavelloFestival – Jazz in Piazza

TRE PER UNA – OMAGGIO A MINA

Danilo Rea, pianoforte

Massimo Moriconi, contrabbasso

Alfredo Golino, batteria

Piazza Duomo, ore 21.15 Vietri sul Mare

Made in Vietri

ARTE IN MOVIMENTO

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 ___________________ Sabato 21 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

LA RAGAZZA DI ROMA NORD

di Federico Moccia

Osservatorio Astronomico, h 21.00 Cetara

Ami

GNUT E ALESSIO SOLLO

Piazzale Grotta, h 21.30 Positano

Vicoli in arte

THAT’S AMORE

spettacolo musicale/teatrale

Piazza Chiesa Nuova, h 20,30 Ravello

RavelloFestival

GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER

Direttore Manfred Honeck.

Matthias Goerne, baritono.

Musiche di Wagner, Strauss

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com Vietri sul Mare

Made in Vietri

CHRISTIAN BRUCALE

Rione Palazzine, ore 21.00 _______________________ Domenica 22 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

CHIAMATEMI MIMI

con Claudia Campagnola e Marco Morandi

Parco Colonia Montana, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

MADE IN SWING

Raito, ore 21.00 __________________________ Lunedi 23 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei – Musica e libri

ABBIAMO TUTTI UN BLUES DA PIANGERE

dI Giovanni Tommaso STANDARDS & ORIGINALS TRIO

concerto di Giovanni Di Tommaso contrabbasso, Claudio Filippini piano, Alessandro Paternesi batteria.

Palazzo Acampora, h 19.00 Amalfi

un’estate in visita ad Amalfi

AMALFI E ATRANI CITTA’ SORELLE

Punto d’incontro: Piazza della Bussola-h 17.00-20.00

Prenotazione e ticket: +39 3715991002 | info@amalficoastourguides.com Ravello

RavelloFestival

MARIINSKY ORCHESTRA

Direttore Valery Gergiev.

Musiche di Rossini, Schubert, Mendelssohn

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com ________________________ Martedi 24 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

MAURO GIOIA CANTA VIVIANI,

DI GIACOMO E BRACCO

con Claudi Campagnola e Marco Morandi

Palazzo Acampora, h 19.00 Cetara

SKIZZIKEA

Piazzale Grotta, h 21.00 Minori

CONVEGNO

Piazza Cantilena, h 18.30 LA NOTTE DEL PANETTONE ITALIANO

IN RIVA AL MARE

con i big dell’Accademia dei Maestri Pasticceri del Lievito Madre. Conferimento premio “Stelle d’Italia” Ospiti: Alessandro Siani, Alfonso Iaccarino e Domenico De Masi

Piazza Cantilena, h 20.30 Positano

Vicoli in arte

ALESSANDRO FLORIO JAZZ DUO

Concerto

Piazza Amerigo Vespucci, h 20,30 Ravello

RavelloFestival

MARIINSKY ORCHESTRA

Direttore Valery Gergiev.

Musiche di Prokofiev, Schubert

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com Scala

Scala Sound Trek

CHI TENE ‘O MARE

Omaggio a Pino Daniele

di Guido della Gatta e Cristian Mascetta

Belvedere Torre dello Ziro, h 6.00

Partenza dalla piazza di Pontone, h 5.00 UNPLUGGED MELODIES

Piazzetta San Giovanni a Pontone, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

I NAPUL’E’

Molina, ore 21.00 ______________________ Mercoledi 25 AgostoAgerola

Agerola sui sentieri degli Dei

LA PRIMA VOLTA

di Paolo Conticini

Palazzo Acampora, h 19.00 AgerolaAgerola sui sentieri degli Deidi Paolo ConticiniPalazzo Acampora, h 19.00 Amalfi

Amalfi d’Autore

GABRIELE BOIANO

I favolosi 60

Largo Duca Piccolomini, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

LIBER SPAZIO: ORIZZONTE MITICO

SICARIUS IN OLIMPO

gioco investigativo a squadre

Piazzetta dei Racconti, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

LA NOTTE DEI MUSICAL

con I Saranno Vietresi ASD Balance

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 ____________________ Giovedi 26 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei – Agerolalegge

VINCENZO CAPASSO UNA VITA AMARA

di Luigi Vitiello

Palazzo Acampora, h 18.30 Cetara

MAGO PAKOS

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Minori

Gustaminori XXV Edizione

DRAMA DE ANTIQUIS 5.0

Villa Romana, h 20.30

IN REPLICA

Venerdi 27 e Sabato 28 Positano

Vicoli in arte

I PAESAGGI INTERIORI DI ALICE – Quinto viaggio

Danza.

Passeggiata Nureev, h 20,30 Ravello

RavelloFestival – Jazz in Piazza

END SUMMER NIGHT’S DREAM

Dario Deidda, basso acustico

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte

Amedeo Ariano, batteria

Piazza Duomo, ore 21.15 Vietri sul Mare

Teatro a Vietri

TRULLO

con la Compagnia Resistenza Teatro,

scritta e diretta da Diego Sommaripa

Marina di Vietri, h 21.00 ______________________ Venerdi 27 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

NOA IN CONCERTO

Parco Colonia Montana, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

TRA TERRA E MARE

Spettacolo teatrale/musicale itinerante

Bivio Sponda, h 20,30 Vietri sul Mare

Made in Vietri

LA BELLA E LA VOCE ________________ Sabato 28 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei – Agerolalegge

DISEGUALI – il lato oscuro del lavoro

di Ernesto Paolozzi e Luigi Vicinanza

Palazzo Acampora, h 18.30 Positano

Vicoli in arte

EDITH PIAF LA STORIA DI UNA VOCE

Concerto

Largo Don Raffaele Talamo, h 20,30 Ravello

RavelloFestival

IGOV LEVIT PIANO

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com Scala

Scala Sound Trek

E LA VALLE RISUONA – DA BACH A MORRICONE

Solisti Brass, quintetto di ottoni Lungo il percorso

FAVOLE NELLA VALLE

Partenza da Piazza San Giovanni a Pontone, h 9.00 ______________________ Domenica 29 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

BIODIVERSITA E GASTRONOMIA

viaggio tra le razze autoctone e tipicità locali

Parco Corona, h 19.00 Minori

NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE

& ORCHESTRA SANTA CHIARA

Concerto

Piazza Cantilena, h 21.30 Positano

Vicoli in arte

TRA TERRA E MARE

Spettacolo teatrale/musicale itinerante

Spiaggia Grande, h 20,30 Vietri sul Mare

Made in Vietri

X ESIBIZIONE ESTATE CLASSICA-ARMONIA DI VOCI

Villa Comunale, ore 21.00 ______________________ Lunedi 30 Agosto Minori

SOPRAVVIVERE AL CIBO:

IL GIUSTO APPROCCIO PER VIVERE UN EQUILIBRIO STABILE E DURATURO CON PESO, ALIMENTAZIONE, CORPO, EMOZIONI

tavola rotonda con il Dottor Raffaele Ruocco

e la Dottoressa Marianna Lucibello

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

FUNNY SHADY ACCORDION

Villa Comunale, ore 21.00 _______________ Martedi 31 Agosto Amalfi

CAPODANNO BIZANTINO

programma dettagliato su Facebook #Giracostiera Minori

LORENZO HENGELLER IN CONCERTO

tavola rotonda con il Dottor Raffaele Ruocco

e la Dottoressa Marianna Lucibello

Piazza Cantilena, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

VOUS TE CONTAR

concerto teatrale

Piazza Grande La Rotonda, h 20,30 Vietri sul Mare

Made in Vietri

OMAGGIO A CARUSO

Villa Comunale, ore 21.00 I dettagli degli eventi su Facebook

#giracostiera