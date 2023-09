Centri Prelievo di Salerno: continua l’apertura anche di sabato mattina

L’Asl Salerno comunica che i due Punti Prelievo di Salerno:

– Distretto Sanitario 66 – Via Vernieri

– Poliambulatorio di Pastena – Viale Kennedy

continueranno ad essere aperti anche il sabato mattina, dalle ore 08.00 alle ore 10.30.

Tale offerta aggiuntiva, attivata mesi or sono, è stata adottata dall’Azienda al fine di evitare lunghe attese all’utenza e per garantire un servizio sempre più capillare e diffuso.

L’utenza potrà accedervi senza prenotazione, munita di prescrizione del proprio medico di medicina generale.

Restano invariate, naturalmente, gli orari delle consuete aperture settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 10.30-