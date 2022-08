Caro bollette, Confcommercio “spegne le luci”.

Anche Confcommercio Campania, con la sede provinciale di Salerno, fa sentire la propria voce, in questo periodi di difficoltà.

Mercoledì 31 agosto, si terrà, presso la sede nazionale di Confcommercio, una 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐨 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞, divenuto ormai insostenibile. Sarà l’occasione per sottoporre alla politica e alle istituzioni l’urgenza di intervenire a sostegno del comparto, con aiuti adeguati alla gravità del momento, avanzando le richieste e le proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia.

Si tratta di un’iniziativa congiunta alla quale parteciperanno, oltre a Confcommercio, tutte le sigle della grande distribuzione. Per rafforzare l’impatto della protesta, si è stabilita una ulteriore iniziativa pubblica e diffusa, con lo 𝘀𝗽𝗲𝗴𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗶 delle insegne 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 C𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼, 𝗱𝗲𝗹 T𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗶 Pubblici Esercizi, 𝗽𝗲𝗿 𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶, 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮 𝗱𝗶 oggi.